比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」卡關　亞洲各國現況曝

▲菲律賓政府已針對能源供應不穩，宣布進入國家緊急狀態。當地最具代表性的「吉普尼」（司機首當其衝。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美以與伊朗於2月下旬開戰，導致全球能源動脈荷莫茲海峽封鎖，引發全球經濟劇烈動盪，全球油價已一路飆升，股市也陷入不安。這條海峽承載了全球約20%的石油運輸，目前每天僅剩極少數船隻能冒險通過，加上該地區能源設施接連遇襲，供需失衡的壓力正讓亞洲各國的日常生活全面崩潰。

能源咽喉遭封鎖 亞洲受創最重：9成燃料全卡關

根據BBC報導，在這場能源危機中，亞洲受到的打擊比全球任何地方都更為沉重。據統計，通過荷莫茲海峽的石油與天然氣，有高達近90%是運往亞洲國家。面對能源斷鏈，各國政府已相繼祭出極端手段，包括強制員工居家辦公、縮減工時、宣布國定假日，甚至要求大學提早關閉以節省燃料。

即便是擁有三個月進口儲備量的中國，也難逃衝擊，在民眾面臨燃料價格大漲20%的現況下，官方正疲於應對、試圖限制漲幅。這場發生在數千公里外的戰爭，已實質影響亞洲數十億人的日常生計。

▲泰國政府正在考慮將加油站的關門時間提前至晚上10點。（圖／達志影像／美聯社）



菲律賓進入緊急狀態 司機：比疫情更慘

菲律賓政府已針對能源供應不穩宣布進入國家緊急狀態。當地最具代表性的「吉普尼」（jeepney）司機首當其衝，司機卡洛斯（Carlos Bragal Jr）透露，他的日薪已從1200披索慘跌至200披索，「如果這種情況持續，絕對會逼死我們全家。」

他更直言，政府的補貼僅夠跑兩天車，現在的處境比新冠疫情期間還要糟糕。此外，布拉干省（Bulacan）已有農民因付不起昂貴油錢被迫棄耕。

泰國主播「脫西裝」救能源 斯里蘭卡、緬甸祭配給禁令

在泰國，公共電視台（Thai PBS）的主播群罕見地在鏡頭前脫掉西裝外套，以身作則倡導在酷暑中穿著清涼以節省冷氣耗電。泰國政府更下令全面居家辦公，並要求空調溫度維持在26至27度。

▲斯里蘭卡民眾排隊加油。（圖／達志影像／美聯社）



剛從金融危機走出的斯里蘭卡，如今面臨「有錢也買不到油」的窘境。官方宣布每星期三為公假並實施燃料配給，民眾為了排隊加油甚至無法上班。而在內戰不斷的緬甸，當局實施私家車「隔日用車」政策，民眾聚會甚至得討論當天是單數日還是雙數日，才能確保所有人都有車可用。

印度陶瓷業停擺、餐飲關門 瓦斯荒引發全國恐慌

世界人口大國印度同樣深陷困境。在古吉拉特邦（Gujarat），陶瓷產業因天然氣短缺已停工近一個月，導致40萬名從業人員陷入生計危機。孟買則有五分之一的餐廳因買不到烹飪瓦斯而被迫停業，選單上費時烹飪的菜色全數消失。

由於印度約90%的液化石油氣（LPG）進口需經由荷莫茲海峽，如今瓦斯桶供不應求，全國各地皆出現搶買瓦斯的排隊長龍。儘管政府試圖平息恐慌，但餐飲協會直言，情況已到了「極其嚴峻」的程度。