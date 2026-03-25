本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

▲蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

前國民黨立委蔡正元被控，在中影股權交易案，侵吞買家阿波羅投資公司2.8億元，高等法院二審依業務侵占罪判刑3年6月確定。對此，蔡正元今（25日）表示，3月27日早上九點將走進綠營布置的黑牢，自己會以燦爛的笑容迎接一切政敵的打壓，秉持著從容的氣度面對司法的政治追殺。他也強調，自己懇託大家一起努力，在藍白合作下「讓國民黨、民眾黨再執政一次」，這是自己最後一個政治心願，這更是台灣最後的機會，拜託大家！

蔡正元表示，3月27日早上九點，他將走入台北市桃源街21號「台北地檢署執行科」。從桃源街21號走進綠營布置的黑牢，自己會以燦爛的笑容迎接一切政敵的打壓，秉持著從容的氣度面對司法的政治追殺。

蔡正元說，自己不畏橫逆，更不會放棄一生堅持的理念，就像在大學畢業紀念冊寫下輕鬆看待人生的留言「風推清水波，雲抱明月光，我心無漣漪，昂揚風雲中」。

最後，蔡正元強調，感謝網路粉絲好友們熱情的支持、溫暖的聲援，自己更懇託大家一起努力，在藍白合作下「讓國民黨 、民眾黨再執政一次」，這是自己最後一個政治心願，這更是台灣最後的機會，感謝大家！拜託大家！

貼文一出，破6000人按讚，不僅大批支持者湧入加油打氣，前國民黨副主席連勝文也留言「委員，保重」、親白粉專邏輯思考x有一說一、DearNaNa則表示「2028必須成功的」、「老師…一切平安喔」。