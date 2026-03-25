失聯移工產後癲癇命危　台南移民署急援母子平安返國

▲印尼籍失聯移工「阿南」產後突發癲癇命危，移民署協助送醫救回一命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊展現執法與人道並重的一面，2025年8月於台南山上區查獲1名印尼籍女性失聯移工「阿南」，當時已懷孕5個月以上，考量其特殊處境，依法採取人道替代收容處分，並媒合善化天主堂協助安置照料，未料產後突發癲癇重症一度命危，所幸在各方合作緊急搶救成功，最終母子平安返國，過程令人動容。

據了解，「阿南」於112年5月來台從事家庭看護工作，因適應不良於同年12月失聯，期間四處打零工維生。直到114年8月被台南市專勤隊查獲時，已懷孕21週。考量其身體狀況及胎兒安全，專勤隊依入出國及移民法相關人道規定，未立即收容遣返，而是商請善化天主堂陳修女擔任具保人，提供生活照顧與待產協助。

同年12月，「阿南」順利產下一名男嬰，原以為能平安度過難關，卻在產後照顧幼子期間突發癲癇重症，並伴隨腦下皮質出血，一度陷入昏迷，情況相當危急。專勤隊緊急協助送醫搶救，經10餘日住院治療，才從鬼門關前撿回一命。

由於「阿南」身體仍十分虛弱，加上新生兒需要照護，台南市專勤隊隨即協調高雄庇護所提供安置空間，讓母子能在穩定環境中休養。同時也加速協助辦理相關旅行文件，確保母子能順利返國。

近期，在移民官全程陪同下，「阿南」抱著幼子踏上返鄉之路。臨別之際，她在登機口前忍不住落淚，頻頻向移民官表達感謝，畫面令人鼻酸，也讓人看見執法背後的人性溫度。

台南市專勤隊隊長黃仲傑表示，此案能圓滿落幕，有賴醫療院所、善化天主堂及高雄庇護所等多方單位協力合作，不僅提供醫療救治，也給予生活物資與嬰幼兒照護支援，讓「阿南」在異鄉仍能感受到溫暖與支持。

黃仲傑強調，未來專勤隊在執行查處非法外來人口任務時，仍會在法律框架下兼顧人權與人道精神，透過公私協力，持續完善對在台外籍人士的照顧機制，讓執法不只是冷冰冰的規範，更是一種有溫度的守護。