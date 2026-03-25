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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅張雪峰猝逝　警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲大陸補教名師張雪峰猝逝。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸補教網紅張雪峰昨（24）日午間跑步後出現身體不適，緊急送醫搶救無效離世，享年41歲。根據醫院釋出的消息稱，張雪峰是因「心源性猝死」而離開人世，也引起大陸民間對「心源性猝死」的熱議。

日本曾有一部漫畫《死亡筆記本》，只要在筆記本內留名的人，就會突然心臟驟停失去生命，在毫無徵兆的情況下死亡，恰巧符合「心源性猝死」的發生情境，成為埋在人類健康條件下的一枚地雷。

據了解，猝死是指平時身體健康，或看似健康者，在短時間內發生的非創傷性、不可預期的突然死亡。心源性猝死又稱心臟性猝死，一般是急性症狀發作後1小時內發生的「意識喪失」且由心臟原因引起的自然死亡。

北京大學人民醫院心內科主任醫師許俊堂曾提到，活動後的胸痛、氣短、心慌、頭暈、甚至暈倒，都是症狀表現，「很多猝死病人，在猝死前一個月內其實是有症狀的！」

▲大陸補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

數據顯示，80％和34％的患者分別在心臟性停搏發生前1小時和24小時內出現過症狀，但往往被民眾忽略，其中，胸痛（46%）和呼吸困難（18%）是最常見的症狀，然而，也有專家分析稱，這些症狀沒有明確的特異性，並非有這些症狀就代表會發生猝死。

大陸醫學研究顯示，運動是預防心血管疾病的有效方式，但不科學的運動可能成為心梗的「導火線」，尤其對存在潛在心血管隱患的民眾而言，風險更高。

分析指，跑步時突發心梗，多與冠狀動脈粥樣硬化斑塊破裂、冠脈痙攣或心肌耗氧量失衡有關，「本身存在隱匿性冠心病、高血壓、高血脂等基礎疾病的人群，高強度跑步會使心率加快、血壓升高，增加冠脈壁衝擊力，可能導致不穩定斑塊破裂，形成血栓堵塞冠脈，引發急性心肌梗死；同時，運動時心肌耗氧量急劇增加，若冠脈存在狹窄，供血無法滿足需求，也會導致心肌缺血壞死。」

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

相關數據顯示，大陸心梗患者的平均發病年齡逐年下降，中青年群體（25-40歲）的發病率正以每年超過5%的速度提升，其中，45-59歲人群是急性心梗的高發群體。

其中，長期熬夜、精神高壓、不健康飲食、久坐不動等不良生活習慣，疊加肥胖、吸煙、過量飲酒等危險因素，使越來越多的中青年成為心血管疾病的潛在受害者，這群體往往因自恃身體強壯，忽視早期預警訊號，錯過最佳干預時機。

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