都市傳說「6離職時間點」！10年↑未離職原因曝　大票人喊：超準

▲網路上流傳職場都市傳說「6個離職時間點」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少上班族會選擇在農曆年後轉換跑道，重新規劃職涯發展。近日一則關於「離職時間點」的分析在社群平台Threads引發熱議，有網友貼出不同年資階段的離職原因，針對「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」這點直呼很準，引起廣泛共鳴。

該名網友貼出職場都市傳說，指出員工離職的時機與背後原因存在一定關聯，若在入職3個月內離開，通常與工作內容本身不符有關；任職6個月至1年間離職，多半與直屬主管因素相關；若在1年半至2年間選擇離開，則可能與公司整體組織文化有關；至於工作3年至5年後離職，常與個人職涯發展規劃相關；而任職超過5年才離開，則可能源自職業倦怠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後一點則是「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，令網友直呼「尤其是最後那個理由，非常準確！」

貼文曝光後，引發大量網友留言討論，「最後一個笑死，這種人待最久」、「心理師路過，這個調查高達90%正確，長期人力流失=100%有毒職場」、「最後一個超好笑，但通常待十年以上的也不見得是想待，有時候是經濟壓力不敢走最後就心態扭曲去搞別人」、「老喊著要離職的人，通常都待最久」。

也有不少人分享自身經驗，「確實！我待了五年多一點，職業倦怠+個人發展留著沒意義，所以果斷離職」、「3-5年，和個人發展有關，完全屬實」、「現職十年路過。但同事很多人比我還久……的確很工作倦怠了，也有被別部門的弄……」、「我10年以上，但我離職了。不要以為待的久的人有問題，有時候切確的原因是整個環境有問題」。

延伸閱讀

▸ 臨盆前放風2／王齊麟與十元交往兩年修成正果 兒子RALLY「龍抬頭」報到

▸ 糖葫蘆吃到飽1699元挨轟！業者辯「1口味價值500」：吃4串不就回本了？

▸ 原始連結