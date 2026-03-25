　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普自爆正在和「伊朗鐵腕大老」打交道！1人被點名　驚人身分曝

▲▼伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）被點名是川普私下交流的對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前透露，華府正與伊朗「最受尊敬的人物」進行「非常強力的對話」，雖拒絕透露對方身分，但外界普遍猜測指的是伊朗國會議長卡利巴夫。64歲的卡利巴夫作風鐵腕，在美國與以色列聯手打擊導致伊朗多位高層領導人喪生後，卡利巴夫已成為碩果僅存的最高階文職官員之一。

川普口中的神秘對話者

川普23日接受CNN訪問時表示，美方正在與伊朗進行對話，對象是該國「最受尊敬的人」。他表示，華府正在與一些「非常理性、非常可靠」的人打交道，並稱「內部人士知道他們是誰，他們非常受尊敬，也許其中一位正是我們要找的人」。

多家媒體報導指出，川普所指的可能就是卡利巴夫。不過卡利巴夫在數小時後立即透過社群媒體X否認，強調「與美國之間沒有進行任何談判」，是有人蓄意利用假新聞來操控金融和石油市場，以逃避美國和以色列深陷的泥沼。

強硬表態絕不妥協

衝突期間，卡利巴夫持續透過社群媒體對川普採取強硬立場，展現伊朗結束戰爭的條件毫不退讓。他3月10日於X平台上發文表示，「我們當然不尋求停火。我們認為侵略者必須受到懲罰並得到教訓，讓他們不敢再次攻擊伊朗」。

早在戰爭爆發前，卡利巴夫就曾警告這類衝突將蔓延整個區域。他在1月底接受CNN訪問時預言，「該地區的任何戰爭都不會短暫，也不會局限於單一方或特定地理區域」。

革命衛隊培養的鐵腕人物

卡利巴夫的一生都在為伊斯蘭共和國服務，對1979年伊斯蘭革命效忠，並支持伊朗的區域野心。青少年時期，他在1980年代兩伊戰爭期間加入伊斯蘭革命衛隊，從此展開與革命衛隊一生的連結。這支部隊已演變成在國內壓制異議、在國外投射伊朗影響力的強大力量。

卡利巴夫後來指揮革命衛隊空軍，並以自己的飛行技術自豪。2024年10月的一段影片顯示，他在以色列空襲期間駕駛飛機接近貝魯特。

鎮壓示威的豐富經驗

卡利巴夫1999年參與鎮壓支持改革的學生抗議，並與其他革命衛隊指揮官一同警告時任改革派總統哈塔米，動亂威脅國家安全，可能迫使革命衛隊介入。2003年他擔任警察局長時監督鎮壓進一步的學生示威活動，並在2009年具爭議性的選舉後大規模抗議期間擔任高階安全職務。他也曾經在2013年被爆出的錄音檔中自豪地表示，年輕時擔任警察指揮官期間，曾騎著機車用木棍毆打抗議者，還大言不慚稱「我為此感到驕傲」。

儘管作風強硬，卡利巴夫也因擔任德黑蘭市長12年期間的高效管理而享有聲譽，期間他推動首都基礎建設現代化，監督雄心勃勃的住房計畫並創建綠地空間。

腐敗疑雲與權力野心

卡利巴夫在市長任期內不斷受到貪腐指控困擾，4年前他的家族因在海外申報大量資產而受到審查時，這些指控再度浮出水面。卡利巴夫多次競選總統失敗，因為他分散了保守派選票。2025年選舉中他以約14%的得票率遠遠落後，僅獲得第三名。受到伊朗最高領袖哈米尼支持，他自2020年起擔任議長。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燒烤店大火！　20歲常客被燒成焦屍
快訊／「最貪執行長」徐漢遭羈押禁見
又有官員潛逃！涉貪重判18年半　棄保潛逃被通緝
ET民調／新北市長投誰？李四川小幅領先蘇巧慧僅1.5個百分點
快訊／權值F4飆風再起！　台股勁揚逾千點
「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我
獨／落跑不忘享受！徐漢躲優美民宿曝　地點偏遠遊客少
蕭旭岑「難過遺憾」心疼馬英九：長輩忘了很多事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子、梅根住4.7億豪宅當惡鄰？　鄰居爆大家都避開

美前防長示警！　現在宣布戰勝等同「荷莫茲海峽拱手送伊朗」

川普自爆正在和「伊朗鐵腕大老」打交道！1人被點名　驚人身分曝

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

美超微高層涉走私　美議員要求「停發輝達AI晶片銷中許可」

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

不信川普女婿了！伊朗指名「要和范斯談」　關鍵理由曝光

快訊／科威特機場傳無人機襲擊！　儲油槽起火畫面曝

勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

哈利王子、梅根住4.7億豪宅當惡鄰？　鄰居爆大家都避開

美前防長示警！　現在宣布戰勝等同「荷莫茲海峽拱手送伊朗」

川普自爆正在和「伊朗鐵腕大老」打交道！1人被點名　驚人身分曝

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

美超微高層涉走私　美議員要求「停發輝達AI晶片銷中許可」

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

不信川普女婿了！伊朗指名「要和范斯談」　關鍵理由曝光

快訊／科威特機場傳無人機襲擊！　儲油槽起火畫面曝

勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

杉林溪遊園車墜谷「認定為重大事故」　運安會立案調查

京東物流為快遞員配發AI助理　遺失包裹與異常配送排查邁向自動化

快訊／燒烤店清晨惡火！20歲常客燒成焦屍　酒後留店休息釀悲劇

台灣「TOYOTA零關稅美規車」再等等！熱門休旅、7人座售價試算出爐

快訊／徐漢毀損電子腳鐐、棄保潛逃！　法院裁准羈押禁見

上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

高雄樂園飯店每晚3999起　住皇家客房、高鐵票75折

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

國際熱門新聞

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

川普發文前　交易員押注159億做空原油

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

伊朗亂炸　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

美伊才要談判　沙國王儲勸川普繼續打

美B-52H突發緊急訊號　緊急降落英基地

不信川普女婿了　伊朗指名「要和范斯談」

美傳增派部隊！美股收黑　台積電ADR反漲1.42％

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

美國提「15點方案」有意停火一個月！　內容曝光

川普喊談判卻增兵　美軍82空降師千人派中東

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

日自衛隊軍官翻牆進中國大使館！預藏18公分長刀

更多熱門

相關新聞

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）的民意支持度在近日跌至36%，創下他重返白宮以來的最低點。分析指出，全美汽油價格因戰爭飆升，加上民眾對開戰伊朗的不滿，成了重挫川普聲望的主因。

美超微涉走私　美議員要求停發輝達AI晶片銷中許可

美超微涉走私　美議員要求停發輝達AI晶片銷中許可

川普喊談判卻增兵　美軍82空降師千人派中東

川普喊談判卻增兵　美軍82空降師千人派中東

不信川普女婿了　伊朗指名「要和范斯談」

不信川普女婿了　伊朗指名「要和范斯談」

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

關鍵字：

川普伊朗卡利巴夫談判北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

快訊／今變天！　8級強風要來了

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

川普發文前　交易員押注159億做空原油

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面