川普自爆正在和「伊朗鐵腕大老」打交道！1人被點名　驚人身分曝

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）被點名是川普私下交流的對象。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前透露，華府正與伊朗「最受尊敬的人物」進行「非常強力的對話」，雖拒絕透露對方身分，但外界普遍猜測指的是伊朗國會議長卡利巴夫。64歲的卡利巴夫作風鐵腕，在美國與以色列聯手打擊導致伊朗多位高層領導人喪生後，卡利巴夫已成為碩果僅存的最高階文職官員之一。

川普口中的神秘對話者

川普23日接受CNN訪問時表示，美方正在與伊朗進行對話，對象是該國「最受尊敬的人」。他表示，華府正在與一些「非常理性、非常可靠」的人打交道，並稱「內部人士知道他們是誰，他們非常受尊敬，也許其中一位正是我們要找的人」。

多家媒體報導指出，川普所指的可能就是卡利巴夫。不過卡利巴夫在數小時後立即透過社群媒體X否認，強調「與美國之間沒有進行任何談判」，是有人蓄意利用假新聞來操控金融和石油市場，以逃避美國和以色列深陷的泥沼。

強硬表態絕不妥協

衝突期間，卡利巴夫持續透過社群媒體對川普採取強硬立場，展現伊朗結束戰爭的條件毫不退讓。他3月10日於X平台上發文表示，「我們當然不尋求停火。我們認為侵略者必須受到懲罰並得到教訓，讓他們不敢再次攻擊伊朗」。

早在戰爭爆發前，卡利巴夫就曾警告這類衝突將蔓延整個區域。他在1月底接受CNN訪問時預言，「該地區的任何戰爭都不會短暫，也不會局限於單一方或特定地理區域」。

革命衛隊培養的鐵腕人物

卡利巴夫的一生都在為伊斯蘭共和國服務，對1979年伊斯蘭革命效忠，並支持伊朗的區域野心。青少年時期，他在1980年代兩伊戰爭期間加入伊斯蘭革命衛隊，從此展開與革命衛隊一生的連結。這支部隊已演變成在國內壓制異議、在國外投射伊朗影響力的強大力量。

卡利巴夫後來指揮革命衛隊空軍，並以自己的飛行技術自豪。2024年10月的一段影片顯示，他在以色列空襲期間駕駛飛機接近貝魯特。

鎮壓示威的豐富經驗

卡利巴夫1999年參與鎮壓支持改革的學生抗議，並與其他革命衛隊指揮官一同警告時任改革派總統哈塔米，動亂威脅國家安全，可能迫使革命衛隊介入。2003年他擔任警察局長時監督鎮壓進一步的學生示威活動，並在2009年具爭議性的選舉後大規模抗議期間擔任高階安全職務。他也曾經在2013年被爆出的錄音檔中自豪地表示，年輕時擔任警察指揮官期間，曾騎著機車用木棍毆打抗議者，還大言不慚稱「我為此感到驕傲」。

儘管作風強硬，卡利巴夫也因擔任德黑蘭市長12年期間的高效管理而享有聲譽，期間他推動首都基礎建設現代化，監督雄心勃勃的住房計畫並創建綠地空間。

腐敗疑雲與權力野心

卡利巴夫在市長任期內不斷受到貪腐指控困擾，4年前他的家族因在海外申報大量資產而受到審查時，這些指控再度浮出水面。卡利巴夫多次競選總統失敗，因為他分散了保守派選票。2025年選舉中他以約14%的得票率遠遠落後，僅獲得第三名。受到伊朗最高領袖哈米尼支持，他自2020年起擔任議長。