　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防院民調62%民眾挺政府編特別預算　顧立雄：盼朝野能體會民意

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（25日）逐條審查行政院與藍白版的軍購條例，由於近日有民調顯示62%民眾支持政府編列軍購特別預算，國防部長顧立雄說，顯示國民都同意要以實力取得和平，並不斷提升戰力，來達到嚇阻、維持現狀，這都是國人期待，希望逐條審查時候，「就能夠體會我們共同的這個台灣人民的民意」，不分朝野理性坐下來，一起來為增強軍事實力、強化國防一起努力。

▲國防部長顧立雄出席外委會審查軍購條例。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄25日出席立法院外委會。（圖／記者林敬旻攝）

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，並於25日進行草案逐條審查。

顧立雄25日上午列席外交國防委員會前接受媒體聯訪。對於國防院公布最新一期民調顯示62%民眾支持政府編列軍購特別預算，顧立雄表示，不只這份民調，其他相關民調也都顯示國人支持強化國防，也支持行政院版本，這個顯示國民都同意要以實力取得和平，並不斷提升戰力，來達到嚇阻、維持現狀，這都是國人期待。

顧立雄說，希望逐條審查時候，「就能夠體會我們共同的這個台灣人民的民意」，不分朝野理性坐下來，一起來為增強軍事實力、強化國防一起努力。

有關國民黨立委馬文君指出國防部預算書聲稱目前只有3項軍購案延宕，但其實仍有更多軍購延宕，例如刺針飛彈、魚叉飛彈、愛國者飛彈等，只是國防部延後交付或增加採購量。

顧立雄說，除了F-16V、MK-48跟AGM-154以外部分，多是屬於增購，因此期程有所調整，不過在這部分上，有很多已經在交運，或者是已經交運完畢，或者正在執行中。相關延宕部分，美國都已經成立專案小組，加速推動這些武器能盡快趕上進度。

顧立雄也說，他一再說明，美方對於能夠儘速強化我方自我防衛能力，緊迫感相當高。所以他認為，台美雙方會就這部分共同努力，但建軍備戰的工作是持續性的，不可能因為某項武器延宕，就不需要進行持續，任何戰力提升就是一步一步不斷地堆疊，透過這樣逐步不斷的堆疊，來增強我方軍事力量，增強嚇阻能力。

至於今早在台東太麻里海灘進行火砲操演，媒體詢問，30年後重新啟動「紅色海灘」操演的原因是什麼？另外有媒體拍到現場有美方人員在觀看，請教美方是否仍然持續在關注紅色海灘的防衛作為？

顧立雄回應，基於實戰化訓練，這些操演交由各作戰區在各自作戰地境之內來進行，符合國軍逐步推動實戰化訓練的目標。至於相關有美方的人員在場與否，台美之間一直在有進行緊密的交流，有關細節部分或者個別操演細節，他沒有辦法做任何進一步的評論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燒烤店大火！　20歲常客被燒成焦屍
快訊／「最貪執行長」徐漢遭羈押禁見
又有官員潛逃！涉貪重判18年半　棄保潛逃被通緝
ET民調／新北市長投誰？李四川小幅領先蘇巧慧僅1.5個百分點
快訊／權值F4飆風再起！　台股勁揚逾千點
「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我
獨／落跑不忘享受！徐漢躲優美民宿曝　地點偏遠遊客少
蕭旭岑「難過遺憾」心疼馬英九：長輩忘了很多事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

李四川推老屋裝電梯　提3方案解決1樓停車難題

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

重啟核電要多久？　龔明鑫：延役檢查至少要1年半

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

李四川推老屋裝電梯　提3方案解決1樓停車難題

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

重啟核電要多久？　龔明鑫：延役檢查至少要1年半

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

杉林溪遊園車墜谷「認定為重大事故」　運安會立案調查

京東物流為快遞員配發AI助理　遺失包裹與異常配送排查邁向自動化

快訊／燒烤店清晨惡火！20歲常客燒成焦屍　酒後留店休息釀悲劇

台灣「TOYOTA零關稅美規車」再等等！熱門休旅、7人座售價試算出爐

快訊／徐漢毀損電子腳鐐、棄保潛逃！　法院裁准羈押禁見

上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

高雄樂園飯店每晚3999起　住皇家客房、高鐵票75折

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！

政治熱門新聞

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

顏慧欣病逝　AIT：她是美國摯友

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

更多熱門

相關新聞

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）的民意支持度在近日跌至36%，創下他重返白宮以來的最低點。分析指出，全美汽油價格因戰爭飆升，加上民眾對開戰伊朗的不滿，成了重挫川普聲望的主因。

直言藍「3800億＋N」軍購不可行　許毓仁：藍白封殺政院版恐成災難

直言藍「3800億＋N」軍購不可行　許毓仁：藍白封殺政院版恐成災難

吳子嘉預言徐欣瑩脫黨參選、倒戈綠營　黃士修轟：傷害藍營情感

吳子嘉預言徐欣瑩脫黨參選、倒戈綠營　黃士修轟：傷害藍營情感

推動恢復軍審制度　顧立雄：修正案已在政院最後審議階段

推動恢復軍審制度　顧立雄：修正案已在政院最後審議階段

竹縣初選「賢瑩之爭」白熱化！　最新民調陳見賢領先徐欣瑩

竹縣初選「賢瑩之爭」白熱化！　最新民調陳見賢領先徐欣瑩

關鍵字：

顧立雄軍購民調國防部

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

快訊／今變天！　8級強風要來了

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

川普發文前　交易員押注159億做空原油

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面