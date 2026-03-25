國防院民調62%民眾挺政府編特別預算　顧立雄：盼朝野能體會民意

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（25日）逐條審查行政院與藍白版的軍購條例，由於近日有民調顯示62%民眾支持政府編列軍購特別預算，國防部長顧立雄說，顯示國民都同意要以實力取得和平，並不斷提升戰力，來達到嚇阻、維持現狀，這都是國人期待，希望逐條審查時候，「就能夠體會我們共同的這個台灣人民的民意」，不分朝野理性坐下來，一起來為增強軍事實力、強化國防一起努力。

▲國防部長顧立雄25日出席立法院外委會。（圖／記者林敬旻攝）

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，並於25日進行草案逐條審查。

顧立雄25日上午列席外交國防委員會前接受媒體聯訪。對於國防院公布最新一期民調顯示62%民眾支持政府編列軍購特別預算，顧立雄表示，不只這份民調，其他相關民調也都顯示國人支持強化國防，也支持行政院版本，這個顯示國民都同意要以實力取得和平，並不斷提升戰力，來達到嚇阻、維持現狀，這都是國人期待。

顧立雄說，希望逐條審查時候，「就能夠體會我們共同的這個台灣人民的民意」，不分朝野理性坐下來，一起來為增強軍事實力、強化國防一起努力。

有關國民黨立委馬文君指出國防部預算書聲稱目前只有3項軍購案延宕，但其實仍有更多軍購延宕，例如刺針飛彈、魚叉飛彈、愛國者飛彈等，只是國防部延後交付或增加採購量。

顧立雄說，除了F-16V、MK-48跟AGM-154以外部分，多是屬於增購，因此期程有所調整，不過在這部分上，有很多已經在交運，或者是已經交運完畢，或者正在執行中。相關延宕部分，美國都已經成立專案小組，加速推動這些武器能盡快趕上進度。

顧立雄也說，他一再說明，美方對於能夠儘速強化我方自我防衛能力，緊迫感相當高。所以他認為，台美雙方會就這部分共同努力，但建軍備戰的工作是持續性的，不可能因為某項武器延宕，就不需要進行持續，任何戰力提升就是一步一步不斷地堆疊，透過這樣逐步不斷的堆疊，來增強我方軍事力量，增強嚇阻能力。

至於今早在台東太麻里海灘進行火砲操演，媒體詢問，30年後重新啟動「紅色海灘」操演的原因是什麼？另外有媒體拍到現場有美方人員在觀看，請教美方是否仍然持續在關注紅色海灘的防衛作為？

顧立雄回應，基於實戰化訓練，這些操演交由各作戰區在各自作戰地境之內來進行，符合國軍逐步推動實戰化訓練的目標。至於相關有美方的人員在場與否，台美之間一直在有進行緊密的交流，有關細節部分或者個別操演細節，他沒有辦法做任何進一步的評論。