快訊／徐漢剪斷電子腳鐐逃跑！5天後台東狼狽落網　恐再收押

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬，23日宣判前夕卻剪斷電子腳鐐落跑，引發譁然，然而逃亡5天後於24日晚間在台東山區被逮捕，並押回楠梓分局。今(25日)凌晨3時許已將他移送法院，法官將於上午開庭決定是否羈押，但考量律師接見徐漢與閱卷時間，尚無法確定時間。

▲中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）



徐漢曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持剪刀剪斷電子腳鐐後失聯。

科技監控中心發出警報後，院方於下午2時許火速製發拘票，並通報楠梓分局、橋頭及屏東地檢署協力追緝，同時請海巡署加強邊境查驗，防堵徐漢潛逃出境。

橋頭地院23日上午10時如期宣判，依貪汙等罪嫌判處徐漢25年有期徒刑。

▲徐漢任職執行長期間與被逮捕時之身形相差許多。（圖／翻攝自中油公司網站）



而警方持續擴大調閱監視器，層層過濾搜索徐漢蹤跡，鎖定一輛白色轎車接應徐漢逃亡，最終在24日晚上8時，警方於台東太麻里一處休閒農莊逮捕徐漢與涉嫌接應的林姓友人，並押回楠梓分局。

25日凌晨3時許，警方將徐漢移送橋頭地方法院，法官將召開羈押庭決定是否收押徐漢。