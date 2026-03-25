重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

▲美國總統川普的民意支持度在近日跌至36%。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）的民意支持度在近日跌至36%，創下他重返白宮以來的最低點。分析指出，全美汽油價格因戰爭飆升，加上民眾對開戰伊朗的不滿，成了重挫川普聲望的主因。

生活成本壓垮民心 經濟認可度慘輸拜登

這份為期四天的民調於23日完成，結果顯示僅36%的美國人認可川普的施政表現，較上週的40%顯著下滑。自美以盟軍於2月28日對伊朗發動協同攻擊後，全美油價應聲漲了約1美元，連帶推升生活成本，讓川普過去主打的經濟牌失靈。

數據顯示，僅有25%的受訪者認可川普對生活成本的處理，而認可其經濟治理的比例也僅剩29%。這項數據不僅是川普兩任總統任期內的最低紀錄，甚至低於前任總統拜登（Joe Biden）任內的任何一次經濟支持率。

「愚蠢戰爭」回力鏢？ 逾六成民眾反對空襲伊朗

川普上任時曾承諾要避免「愚蠢的戰爭」（stupid wars），但如今伊朗戰火似乎正讓他付出政治代價。民調發現，支持美國空襲伊朗的比例從上週的37%降至35%，反對比例則升至61%。

儘管川普近日對外宣稱戰爭可能很快結束、談判正在進行，但伊朗方面予以否認。更有報導指出，華盛頓預計將再向中東增派數千名士兵。約46%的受訪者憂心，長遠來看這場戰爭會讓美國變得更不安全。

共和黨基本盤鬆動 恐成期中選舉隱憂

雖然川普在共和黨內仍有約八成支持度，但內部不滿情緒已開始蔓延。共和黨選民對其處理「生活成本」的不滿比例，已從上週的27%激增至 34%。

民主黨策略家法拉（Doug Farrar）分析，這對民主黨在11月期中選舉翻盤是一大契機，能藉此切入國安、經濟等傳統共和黨強項議題。

目前雖有63%民眾認為美國經濟疲軟，但在「誰更能治理經濟」的評比上，共和黨（38%）仍略高於民主黨（34%）。

這項調查是在全美範圍內進行的線上民調，共收集1272名美國成年人回覆，抽樣誤差在正負3個百分點之內。