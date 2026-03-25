直言藍「3800億＋N」軍購不可行　許毓仁：藍白封殺政院版恐成災難

▲新竹攻城獅領隊許毓仁。（圖／記者張克銘攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國民黨立法院黨團拋出「3800億＋N」軍購版本。國民黨前立委許毓仁直言，國民黨的版本，正如他先前指出的，這在技術上、採購程序上，以及立法慣例上，都存在高度不可行性。「我最不願意看到的，是執政黨與反對黨提出的版本差距過大，導致根本無從比較、無法整合，最後全案保留，拖到院會表決時，再由藍白聯手封殺政院版本。那樣的結果，對台灣而言將是一場真正的災難」。

許毓仁表示，這兩天他在華府與國會資深幕僚及行政部門交流時，反覆聽到一個訊息，美國內部情資評估雖然認為中國在2027年直接對台動武的機率不高，但這絕不代表習近平已經放棄犯台的決心。真正更危險的，是北京可能因此獲得更多時間，持續準備、逐步累積條件，並伺機利用台灣內部的政治破口，以及美國在中東等其他戰略方向上的分心。

許毓仁指出，也正因如此，美方朋友對台灣朝野長期無法在國防預算上達成共識、讓預算一延再延，普遍感到困惑，甚至不解。原因很簡單，時間窗口不在台灣這一邊。

許毓仁提到，目前立法院國防外交委員會正在審議國防特別預算條例，三黨都提出了各自版本。就國民黨提出的「3800 億＋N」版本而言，正如他先前指出的，這在技術上、採購程序上，以及立法慣例上，都存在高度不可行性。國民黨過去也曾執政，也曾推動過重大軍事採購，理應非常清楚：中華民國能買什麼、美國願意賣什麼，並不是臨時起意就能改變，而是早已經過雙方長期協商、能力盤點與系統評估。用一種「邊走邊編、邊談邊加」的方式處理國防預算，不符合軍購運作的現實。

「更令人憂心的是，目前版本將無人機排除在外」。許毓仁認為，這一點極其危險。面對中國日益升高的灰色地帶侵擾，以及未來可能採取的封鎖、消耗、襲擾與奪島作戰模式，無人機、無人船，以及各式監偵與感測工具，早已不是可有可無的附屬品，而是台灣防衛韌性與生存能力的必要條件。若將這些項目排除，等於主動削弱台灣最迫切、最具成本效益的不對稱戰力。

此外，許毓仁也說，另一個重大變數是，一個月後川普即將與習近平會面。台灣的時間窗口正在迅速縮短。若屆時台灣仍未能通過國防預算，川普完全可能為了讓習近平接受美國在其他議題上的條件，而在對台軍售問題上做出讓步。到了那個時候，不但不會有「＋N」，恐怕連望穿秋水都未必等得到發價書。另外要說的更明白的是，華盛頓把軍購看成一個政治夥伴關係，安全防衛是必須的，夥伴關係更是不能輕忽。

許毓仁說，行政院所提出的一兆二千億版本，基本上是因應當前台灣所面對的中共軍事威脅、整體防衛需求，以及灰色地帶行動而設計。他相信這套規劃並非憑空而來，而是與美方已有相當程度的討論與對接。

許毓仁建議，他可以理解，國民黨作為反對黨，基於監督職責，不可能對政院版本全盤照單全收；但監督不等於否定現實，更不能提出一個明知無法執行的版本。若展現負責任的國安立場，較合理的做法應是將版本提高到8000億至9000億之間，使其更貼近台灣當前整體防衛需求；至於剩餘約 3000 多億，則可透過預算審查與分年編列方式，逐步納入正常預算體系處理。

許毓仁也說，國民黨也可以提出所謂的「快速通道清單」(Fast Track List)，也就是針對台灣最急迫的防衛需求，例如無人機、無人船、監偵裝備、彈藥補充與關鍵後勤項目，建立優先採購與優先生產機制，並要求美方定期交付、不得延宕。這樣的好處在於，當全球供應鏈與地緣政治局勢同時緊張之際，台灣所需武器能夠被優先排入生產排序，甚至拉出一條專屬快速通道來加速點交。

「至於商購可能涉及的弊案疑慮，也不是沒有解方」。許毓仁說，國民黨完全可以透過強力監督來把關，並且要求擴大美方技術轉移，由中科院或相關國防單位主責執行，並進一步主張50% 生產線留在台灣，以強化本土維保、戰時補充與產業韌性。

許毓仁認為，事實上，國民黨國防外交委員會內並非沒有專業聲音，像藍委陳永康、徐巧芯，先前都曾嘗試提出接近 8100 億的版本，方向上其實更接近務實可行的路線。若能以修正動議方式，朝這樣的思路調整，並非沒有機會讓朝野在國防議題上找到交集。

許毓仁直言，「我最不願意看到的，是執政黨與反對黨提出的版本差距過大，導致根本無從比較、無法整合，最後全案保留，拖到院會表決時，再由藍白聯手封殺政院版本。那樣的結果，對台灣而言將是一場真正的災難」。

許毓仁說，正如他先前在美國國會作證時所強調的，國家安全與國防，是全民共同利益，不應淪為朝野攻防的政治工具。面對詭譎多變的局勢，台灣需要的是站在同一陣線上，正視時間不等人的現實，而不是繼續把安全問題當成可以拖延、可以交換、可以試探的籌碼。「我們不能因為一時輕忽，而錯失準備自己的最後窗口。真正的和平，從來不是靠善意換來的，而是靠實力守住的。唯有強化自身防衛能力，台灣才有資格、有籌碼，去談和平」。



