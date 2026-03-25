徐春鶯受中共指示助選遭起訴　綠：民眾黨要多羞辱中配才提名這些人？

▲徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因受中共指示為指定候選人站台造勢、在台蒐集政黨內部資料，另以不實文件，掩護中共官員以商務名義來台10天，依反滲透法等罪起訴。對此，綠委林楚茵今（25日）表示，這就是「民眾黨不分區未遂」的徐春鶯，民眾黨到底要多羞辱中配？讓這些人來代表新住民？徐春鶯曾擔任民眾黨要職，也是民眾黨立委提名人選。黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？

調查指出，徐春鶯從事非法地下匯兌，更與中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明協助中共對國內陸配施以控制，致國內陸配因顧慮中共政策立場、同儕舉報壓力，無法正常行使言論自由與政治權利，2人還藉機獲取統戰紅利、資源，與滲透來源共同規劃國內陸配參政進程、步驟，藉動員陸配為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。徐為表忠，更曾向中共直接表達「我不是藍的，更不會是綠的，問我什麼色？我是紅色的」。

林楚茵表示，這就是民眾黨的提名人選，徐春鶯被依《反滲透法》等4罪起訴，檢調查出：1、自稱「是紅色的」，2、涉嫌與中共往來，3、回報台灣政情，4、動員特定族群介選。

林楚茵強調，再講一次：這就是「民眾黨不分區未遂」的徐春鶯，看看立法院差點進來一個涉嫌統戰的徐春鶯，現在則是一個國籍、戶籍有問題沒有資格當立委的「離婚中國人」李貞秀，民眾黨到底要多羞辱中配？讓這些人來代表新住民？

林楚茵質疑，徐春鶯曾擔任民眾黨要職，也是民眾黨立委提名人選。黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？