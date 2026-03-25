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快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

▲▼隸屬新潮流的民進黨新北市議員擬參選人朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）

▲新北市議員擬參選人朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨議員黨內初選，昨晚進行新北第11選區（汐止、金山、萬里）、台中市第14選區（東勢、新社、石岡、和平）初選電話民調。根據今（25日）稍早公布結果，台中第14選區部分，立委蔡其昌子弟兵詹智翔打敗九房里長張鴻斌出線；新北第11選區部分，現任議員張錦豪、新人蔡美華出線，選前抽換選區的朱誼臻落馬。

▼隸屬民進黨正國會的蔡美華。（圖／蔡美華提供）

▲▼隸屬民進黨正國會的蔡美華登記參加新北市第11選區（汐止、金山、萬里）民進黨市議員初選。（圖／蔡美華提供）

台中市民進黨第14選區（東勢、新社、石岡、和平），因資深議員蔡成圭宣布不再連任，由蔡其昌山線服務處主任詹智翔、石岡區九房里資深里長張鴻斌競爭，稍早民調結果出爐，詹智翔0.3933打敗張鴻斌0.1269。

新北第11選區（汐止、金山、萬里）部分，前副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻原代表新潮流參選第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），並與上屆以40票之差成為落選頭的前議員高敏慧姪女高乃芸「2搶1」爭取婦女保障名額。然而，朱誼臻登記參加初選時，卻突然更換選區，改領表登記至第11選區（金山、萬里、汐止）。

由於現任議員周雅玲因助理費官司問題無法參選，朱誼臻改選汐萬金，有意爭取該區婦女保障名額。而上屆代表正國會角逐台中市議員初選惜敗的蔡美華，在最後關頭完成登記，投入汐金萬選戰。因此汐金萬預計由張錦豪、朱誼臻和蔡美華「3搶2（含1席婦女保障名額）」。

根據稍早民調結果，張錦豪0.2795、蔡美華0.1345出線，臨時抽換選區的朱誼臻0.0474落馬。

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