快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

▲新北市議員擬參選人朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨議員黨內初選，昨晚進行新北第11選區（汐止、金山、萬里）、台中市第14選區（東勢、新社、石岡、和平）初選電話民調。根據今（25日）稍早公布結果，台中第14選區部分，立委蔡其昌子弟兵詹智翔打敗九房里長張鴻斌出線；新北第11選區部分，現任議員張錦豪、新人蔡美華出線，選前抽換選區的朱誼臻落馬。

▼隸屬民進黨正國會的蔡美華。（圖／蔡美華提供）



台中市民進黨第14選區（東勢、新社、石岡、和平），因資深議員蔡成圭宣布不再連任，由蔡其昌山線服務處主任詹智翔、石岡區九房里資深里長張鴻斌競爭，稍早民調結果出爐，詹智翔0.3933打敗張鴻斌0.1269。

新北第11選區（汐止、金山、萬里）部分，前副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻原代表新潮流參選第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），並與上屆以40票之差成為落選頭的前議員高敏慧姪女高乃芸「2搶1」爭取婦女保障名額。然而，朱誼臻登記參加初選時，卻突然更換選區，改領表登記至第11選區（金山、萬里、汐止）。

由於現任議員周雅玲因助理費官司問題無法參選，朱誼臻改選汐萬金，有意爭取該區婦女保障名額。而上屆代表正國會角逐台中市議員初選惜敗的蔡美華，在最後關頭完成登記，投入汐金萬選戰。因此汐金萬預計由張錦豪、朱誼臻和蔡美華「3搶2（含1席婦女保障名額）」。

根據稍早民調結果，張錦豪0.2795、蔡美華0.1345出線，臨時抽換選區的朱誼臻0.0474落馬。