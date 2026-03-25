到底選不選台東縣長？　劉櫂豪：若參選會用無黨籍身分

▲前立委劉櫂豪。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長大選將至，台東縣長部分，民進黨早早確定徵召綠委陳瑩，國民黨則推派議長吳秀華。選情卻出現變數，遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪有意再次參選。對於是否加入其他政黨參選，劉昨（24日）表示，自己的答案很明確：不會。他不會參加其他政黨。如果參選，會以無黨籍的身分參選，選舉時如此，當選也是作一位無黨籍的全民縣長。

對於日前貼文，劉櫂豪表示，為何說兩黨都是提名家族政治接班人？ 人人當然都有參政權，但是如果縣長選舉選民只能在兩黨的政治家族接班人中間作選擇，對台東的影響是什麼？

劉櫂豪指出，賴坤成董事長也曾在臉書提出引人深思的感嘆，「花蓮和台東政壇生態數十年如一日，都是根正苗紅」，例如花蓮有傅家，而台東的兩黨縣長提名人無論吳家、陳家，其兄嫂或父親都是前縣長，都是根正苗紅。

劉櫂豪強調，他提出來是希望讓大家思考，當縣長選舉形同家族政治接班人的同額競選時，能為台東選出最好的人嗎？至於有人提到他的兄長，是的，我的兄長曾擔任國大代表(國民黨籍1996-2000)，他已於2020年離世，家人和朋友都很想念他。

對於同樣有家人從政，劉櫂豪強調，他和大哥有很好的情誼，但自己在政治上不但沒有接續，而且選擇了和他完全不同的道路，在台東藍大於綠的政治版圖中，一路走來雖然歷經波折，但很感謝許多鄉親肯定他深耕地方、開疆闢土的決心，給他超越黨派的支持與關心。