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美超微高層涉走私　美議員要求「停發輝達AI晶片銷中許可」

▲▼美國人工智慧伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）

▲美國人工智慧伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在美超微（Supermicro）共同創辦人涉嫌將輝達（Nvidia）先進AI晶片，經由東南亞非法轉運至中國的案件曝光後，美國兩黨參議員已正式聯名致函商務部，要求立即採取行動，暫停所有銷往中國及東南亞相關國家的輝達AI晶片出口許可，直指現行的監管系統出現嚴重破口。

美超微共同創辦人遭起訴　揭露「東南亞轉運走私鏈」

根據《金融時報》報導，美超微共同創辦人廖益賢與兩名共謀，日前遭到美國司法部起訴。起訴書中揭露了一套精密的走私路徑，廖益賢等人涉嫌指使一家位於東南亞的不明公司高層，向美超微訂購配有特定GPU的高階伺服器，待貨物抵達東南亞後，隨即進行重新包裝，並轉運至中國，藉此規避美國嚴厲的晶片出口管制。

這項大規模走私計劃的曝光，引發美國國會強烈不滿。共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）與參議院銀行委員會民主黨首席成員華倫（Elizabeth Warren）隨即採取行動，於週一聯名致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求商務部必須針對「美國先進AI晶片經由東南亞大規模流向中國」的情況採取立即制裁。

▲▼美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

▲美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

參議員怒火直指輝達　質疑黃仁勳「保證淪空談」

在這封措辭強硬的信函中，班克斯與華倫點名批評輝達執行長黃仁勳。議員指出，黃仁勳去年在遊說反對出口管制時，曾信誓旦旦地保證客戶會「嚴格自我監管」，並明白法律不允許轉運。

然而，參議員在信中痛批，「這些聲明事後看來不只是錯誤，更與當時已有的報導相矛盾，甚至可能誤導了美國官員。」他們質疑，美超微案顯示輝達的合規流程可能「嚴重不足」，根本無法保護美國的尖端技術不被外國敵對勢力獲取。

專家感嘆：追蹤AI晶片竟然比追蹤「一雙球鞋」還難

針對這起醜聞，美國企業研究院（AEI）技術安全專家費達休克（Ryan Fedasiuk）指出，商務部長期以來使用過時的工具監控數千億美元的受控出口產品，是造成今日局面的主因，「亞馬遜（Amazon）可以隨時告訴你包裹在哪，但世界上最強大的AI硬體，其監管系統竟然比一雙球鞋還落後。」

目前，眾議院外交事務委員會正準備針對《晶片安全法案》（Chip Security Act）進行表決，該法案將強制要求對先進AI晶片進行「位置驗證」，以徹底打擊非法轉運行為。

全方位圍堵中國　FCC同步禁用中國製路由器

在參議員施壓的同時，美國政府對中國的科技防堵正持續擴大。聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）週一宣布，基於國家安全考量，將不再認證在美國境外（主要針對中國）製造的WiFi路由器。這項舉措緊隨先前對外國製無人機的禁令，顯示美國正全力清理通訊與技術供應鏈中的潛在威脅。

目前商務部尚未對參議員的信件做出正式回應，但白宮已面臨兩難局面。雖然總統川普（Donald Trump）曾於1月份在黃仁勳的遊說下，給予輝達銷往中國H200晶片的許可，但在走私弊案爆發後，國會要求「即刻暫停許可」的壓力已排山倒海而來，恐讓美國對中晶片禁令再度全面升級。

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