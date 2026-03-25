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吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

營養師澄清，蛋的營養差異取決於蛋雞吃下的飼料，而非外殼顏色。（示意圖／unsplash）

▲營養師澄清，蛋的營養差異取決於蛋雞吃下的飼料，而非外殼顏色。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

許多民眾習慣早餐多加蛋、料理也加顆蛋，看似簡單的食材，其實藏著不少錯誤觀念。營養師指出，從蛋殼顏色、膽固醇攝取到生食風險，都有科學根據，並整理3大迷思，讓民眾吃得安心又健康。

營養師在臉書粉專「好食課」發文表示，不少民眾每天都在吃蛋，但網路上流傳各種關於雞蛋的傳言，恐讓人想吃又不敢吃，於是營養師便列出以下3點關於雞蛋的迷思，幫助讀者釐清：

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迷思1：紅殼蛋比白殼蛋還要營養

營養師說明，蛋殼的顏色主要取決於品種，營養方面會依飼料有所不同，其中白殼蛋多由海蘭「白殼蛋品系」（Hy-Line W-36）等雞種產下，而紅殼蛋多由海蘭「棕殼蛋品系」（Hy-Line Brown）或伊莎等雞種產下，蛋黃顏色則是受「飼料配方」影響，如添加黃色玉米、青綠飼料或β-胡蘿蔔素，會讓蛋黃顏色更深，因此紅蛋跟白蛋的蛋白質核心營養幾乎沒有差異。

迷思2：雞蛋的膽固醇太高，所以一天只能吃1顆

營養師指出，過去普遍認為人體每天約有300mg的膽固醇缺口，但一顆蛋黃就接近300mg，才會有「一天只能吃1顆蛋」的說法，實際上人體膽固醇僅有 20至30%來自飲食，其餘70至80%是身體自行合成，因此美國與台灣的新版飲食指南均已解除膽固醇攝取上限。要注意的是，如果是「高膽固醇血症」患者，建議要諮詢專業醫師，並稍微控制攝取量。

迷思3：吃生蛋更營養？吃生蛋恐導致禿頭？

營養師表示，生吃雞蛋不會更營養，反倒是生蛋白含有卵白素（Avidin），會阻礙生物素（維生素B7）吸收，缺乏生物素可能導致脫毛，另外就是食安問題。不過，通常人們不會每餐都吃生蛋，且平時生物素攝取量也足夠，所以不必太擔心禿頭掉髮問題，也建議要煮熟吃更安心。

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