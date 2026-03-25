「最貪執行長」逃亡落網！　有幕後藏鏡人

▲「中油最貪執行長」徐漢遭移送警局。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

「中油最貪執行長」徐漢19日在宣判前夕剪斷電子腳環，棄保潛逃，5天後在台東太麻里山區一間民宿落網，現場涉嫌接應、同樣遭通緝中的林姓友人也被押回。事後，警方赫然發現，林男是受指示協助徐逃亡，幕後仍有藏鏡人，全案擴大調查中。

宣判前夕人為拆腳環 法院急開拘票通報追緝

高雄橋頭地方法院19日接獲科技設備監控中心通報，徐漢的電子腳環在屏東萬巒遭人為拆卸，因此隨即開出拘票，並通報高雄、屏東檢警及海巡相關單位追緝。

先搭火車再轉計程車 跑到堤防製造斷點逃亡

警方循線追查，確認徐漢19日先從左營搭火車前往屏東潮州車站，再搭計程車前往萬巒鄉中正路，並在無監視器的林邊溪堤防破壞腳鐐，企圖製造斷點。

▲中油執行長徐漢。（圖／翻攝自中油公司網站）

白色轎車涉重嫌接應 警方一路追到台東民宿

警方調閱沿線監視器畫面，層層過濾，鎖定一輛白色轎車涉有重嫌，疑似接應徐漢逃亡，因此一路追蹤行車軌跡，最終24日晚間於台東太麻里一處休閒農莊，逮捕徐漢及涉嫌接應的林姓友人。

林男稱受友人請託幫忙 檢警追幕後大咖藏鏡人

2人被帶回調查後，林男供稱是受友人拜託，才協助徐漢逃亡。檢警認定幕後仍有大咖藏鏡人，立刻指示追查，全案擴大偵辦中。