　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

協助中油「最貪執行長」徐漢逃亡！　幕後藏鏡人追緝中

▲▼「中油最貪執行長」徐漢移送警局。（圖／民眾提供）

▲「中油最貪執行長」徐漢遭移送警局。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

「中油最貪執行長」徐漢19日在宣判前夕剪斷電子腳環，棄保潛逃，5天後在台東太麻里山區一間民宿落網，現場涉嫌接應、同樣遭通緝中的林姓友人也被押回。事後，警方赫然發現，林男是受指示協助徐逃亡，幕後仍有藏鏡人，全案擴大調查中。

宣判前夕人為拆腳環　法院急開拘票通報追緝

高雄橋頭地方法院19日接獲科技設備監控中心通報，徐漢的電子腳環在屏東萬巒遭人為拆卸，因此隨即開出拘票，並通報高雄、屏東檢警及海巡相關單位追緝。

先搭火車再轉計程車　跑到堤防製造斷點逃亡

警方循線追查，確認徐漢19日先從左營搭火車前往屏東潮州車站，再搭計程車前往萬巒鄉中正路，並在無監視器的林邊溪堤防破壞腳鐐，企圖製造斷點。

▲中油執行長徐漢。（圖／翻攝自中油公司網站）

▲中油執行長徐漢。（圖／翻攝自中油公司網站）

白色轎車涉重嫌接應　警方一路追到台東民宿

警方調閱沿線監視器畫面，層層過濾，鎖定一輛白色轎車涉有重嫌，疑似接應徐漢逃亡，因此一路追蹤行車軌跡，最終24日晚間於台東太麻里一處休閒農莊，逮捕徐漢及涉嫌接應的林姓友人。

林男稱受友人請託幫忙　檢警追幕後大咖藏鏡人

2人被帶回調查後，林男供稱是受友人拜託，才協助徐漢逃亡。檢警認定幕後仍有大咖藏鏡人，立刻指示追查，全案擴大偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股回血大漲！
雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！　醫見恐怖排列：牠邊走邊咬
川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東
40歲陸男1年3車禍！　以為「中邪」醫一查不對勁
酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路
快訊／無人機攻擊科威特機場！　儲油槽大火
快訊／高雄大貨車凌晨自撞民宅電桿斷！　駕駛不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

IG限動公審「小三最喜歡毒雞湯」　人妻挨告下場曝光

快訊／屏東里港果菜市場大火！狂燒6hrs才熄滅　燒毀12攤商店鋪

獨／點名藍委李彥秀涉嫌人口販運挨告　溫朗東免賠50萬關鍵曝

「最貪執行長」逃亡落網！　有幕後藏鏡人

快訊／台南安瀚視特工廠凌晨大火！　火舌從2、3F竄出畫面曝光

快訊／高雄大貨車凌晨自撞民宅電桿斷！　駕駛不治

林秉文客死異鄉　竹聯、四海幫都有

兩廳院爆圍標採購弊案　演出部經理35萬交保

酒店小姐「詭地方」曝光！　開價千萬殺人夫

「百億賭王」林秉文命喪柬埔寨　疑有內鬼！3大死敵曝光

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

IG限動公審「小三最喜歡毒雞湯」　人妻挨告下場曝光

快訊／屏東里港果菜市場大火！狂燒6hrs才熄滅　燒毀12攤商店鋪

獨／點名藍委李彥秀涉嫌人口販運挨告　溫朗東免賠50萬關鍵曝

「最貪執行長」逃亡落網！　有幕後藏鏡人

快訊／台南安瀚視特工廠凌晨大火！　火舌從2、3F竄出畫面曝光

快訊／高雄大貨車凌晨自撞民宅電桿斷！　駕駛不治

林秉文客死異鄉　竹聯、四海幫都有

兩廳院爆圍標採購弊案　演出部經理35萬交保

酒店小姐「詭地方」曝光！　開價千萬殺人夫

「百億賭王」林秉文命喪柬埔寨　疑有內鬼！3大死敵曝光

到底選不選台東縣長？　劉櫂豪：若參選會用無黨籍身分

台股回血！大漲939點至33551　台積電漲60元至1870

TOYOTA將推「全新多功能油電MPV」！主打舒適大空間還能露營

AI直接幫你買衣服！Gap進駐Gemini　打造「對話購物」新體驗

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三　網驚：40歲真的沒辦法

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線　幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

IG限動公審「小三最喜歡毒雞湯」　人妻挨告下場曝光

快訊／屏東里港果菜市場大火！狂燒6hrs才熄滅　燒毀12攤商店鋪

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

獨／點名藍委李彥秀涉嫌人口販運挨告　溫朗東免賠50萬關鍵曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

社會熱門新聞

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

林秉文案疑有內鬼　3大死敵曝光

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」

師逼童「公審」結局慘

酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

買春見本尊「涼了半截」！ 賣淫女怒喊：他硬不起來

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

連長怨老婆沒行夫妻之事！強抱摸臀女軍官

新北男鳶峰山健行失聯！35人入山搜救

黑道領袖客死異鄉　竹聯、四海幫都有

更多熱門

相關新聞

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪案，原本應在23日上午到橋頭地院聽判，沒想到竟在19日宣判前夕剪斷電子腳環落跑，直到5天後才在台東太麻里一間民宿中被警方逮捕。徐漢24日晚間被押送回高雄楠梓警分局，可以看見他身形比過往還瘦，對面媒體「為何要逃跑」、「是否有人接應」等詢問均不發一語，在員警的戒護下走進警局。

抓到了！徐漢剪腳環落跑一審重判25年

抓到了！徐漢剪腳環落跑一審重判25年

即／中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃　一審重判25年

即／中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃　一審重判25年

三聯吸金案判刑定讞董座張永昌火速送監

三聯吸金案判刑定讞董座張永昌火速送監

中油「最貪執行長」棄保潛逃　發布通緝

中油「最貪執行長」棄保潛逃　發布通緝

關鍵字：

中油最貪執行長徐漢

讀者迴響

熱門新聞

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

快訊／今變天！　8級強風要來了

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

川普發文前　交易員押注159億做空原油

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面