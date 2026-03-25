不信川普女婿了！伊朗指名「要和范斯談」　關鍵理由曝光

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗政府近日傳出向川普（Donald Trump）政府遞出明確消息，表達對於未來外交談判人選的偏好。根據區域消息人士透露，德黑蘭當局已表明不願再與川普女婿庫許納（Jared Kushner）及特使魏科夫（Steve Witkoff）進行交涉，而是希望能直接與副總統范斯接洽。

拒絕與女婿、特使交手 伊朗屬意范斯

根據CNN報導，兩名區域消息人士向媒體披露，伊朗代表已向川普政府傳達，他們無意與庫許納及魏科夫重啟談判。這項訊息已透過秘密管道傳遞給美方，顯示伊朗更傾向與副總統范斯（JD Vance）進行後續對話。

伊朗方面認為，在先前以色列與美國採取軍事行動、導致雙方談判破裂後，與魏科夫及庫許納之間的「互信赤字」過大，若由這兩人主導，討論恐將難有實質成果。

看好范斯「更想結束戰爭」 伊朗盼打破僵局

消息人士指出，相較於魏科夫、庫許納，甚至是國務卿盧比歐（Marco Rubio），伊朗視范斯為較能同情並支持「終結戰爭」的人選。其中一名消息人士直言，「外界的認知是，范斯會更致力於結束這場衝突。」

不過，區域內的相關觀察者也指出，對范斯而言，介入此項談判同樣充滿風險，因為要透過外交手段達成停戰協議絕非易事。

目前魏科夫在美方陣營中仍深度主責相關事務，另一名消息人士則分析，不論伊朗偏好為何，最終可能還是得與川普政府派出的任何人接洽，「雖然他們有偏好，但不代表有選擇權。」

白宮發言人強硬回擊：誰來談川普說了算

針對此項傳聞，川普於24日早些時候公開表示，其外交團隊的所有核心成員都已參與談判。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）隨後也向CNN強調，談判人選的決定權完全掌握在總統手中。

李維特表示，「川普總統，且唯有川普總統，能決定誰代表美國進行談判。誠如總統今日所言，副總統范斯、國務卿盧比歐、特使魏科夫以及庫許納先生，都會參與其中。」

目前外界關注焦點集中在本週稍晚於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）可能舉行的美伊會面。儘管各方仍抱持可能性，但消息人士透露，即便積極促成會談的人士，對於雙方是否能如期見面也持懷疑態度。