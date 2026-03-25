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一碗330元！台南老饕點「頂級」牛肉湯　吃一口就驚覺被騙

▲台南牛肉湯。（圖／取自台南市政府觀光旅遊局）

▲台南牛肉湯遠近馳名，但有老饕指控某知名店家魚目混珠。（示意圖／台南市觀光局）

記者柯沛辰／綜合報導

不愧是老饕？一名夏姓女子帶男友到台南某知名牛肉湯店用餐，點了一碗「頂級」溫體牛肉湯，要價330元，但她憑藉多年經驗，吃一口就驚覺肉質只有「上等」，因此找店家理論，沒想到卻被對方嗆「那我退你錢嘛」，讓她發文痛批店家態度差。對此，業者回應，應是溝通誤會，會加強教育訓練。

10年常客一吃就覺得不對　兩度反映仍遭否認

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夏女在Threads發文表示，當時她點了一碗「頂級」牛肉湯，身為多年常客，她一吃發現肉質不對，心想店家可能放錯肉，因此第一時間向員工反映，心想換一碗就算了。不過，員工矢口否認，之後她坐回去繼續吃，愈吃愈覺得就是「不對」，於是上網找了評論跟肉質照片比對，再次向對方反映。

質疑品質配不上價錢　員工態度差嗆「那退你錢」

不過，員工抓起一把肉堅稱「我就是給你最頂級的」，看了網路上照片後還說「好像是牛的大小問題」、「送來的肉切得沒那麼油」。夏女聽完質疑：「這個品質你們賣頂級的價錢？」怎料對方竟態度很差地回嗆：「如果你不滿意，我退你錢嘛！」氣得她回說「不用」隨即離開現場。

原來，夏女已經是該店10年常客，熟悉店內販售「頂級」、「上等」和「花紋」三個等級的牛肉湯，這次因為帶男友上門，特意點了330元的「頂級」溫體牛肉湯，比「上等」貴出160元，所以當她咀嚼牛肉時，立刻發現肉質明顯較柴，相較「頂級」的油膩順口、鮮美肉質有著天壤之別，才懷疑店家是不是魚目混珠。

一票在地人留言吐槽　業者稱應是溝通誤會

夏女痛批，男友沒吃過這家店，所以不太懂差別，但她作為多年常客，可以確認吃起來就是「上等」，「怎麼好意思當頂級在賣？跟店家反映，他們不覺得自己有問題，態度還很糟糕，一點點歉意都感受不到，要去吃的人先確定一下肉的品質，免得花頂級錢吃上等肉。」

一票在地人看完紛紛留言，「自從那個男老闆不在後，就很糟糕了」、「以前那個年輕老闆在，都會說今天沒到頂級，所以沒有了」、「10年前我會吃他。觀光客多了以後打死不碰」、「沒有台南人會去吃這家」、「兩年前就遇過同樣狀況，不知道觀光客在排什麼」。

對此，業者回應，一般若遇到這種狀況，會再補一碗牛肉湯給客人，若對方依舊不滿意才會退款，這次可能是員工溝通上有誤會，未來會加強教育訓練。

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