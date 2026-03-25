京都餐廳招牌「1字」狂吸台灣人拍照　內行人解惑：其實很正面

記者黃翊婷／綜合報導

台灣IG網紅「樂冠廷 阿樂YGT」日前在日本京都旅遊時，意外發現當地一間餐廳的名稱是「幹」，於是半開玩笑聲稱，台灣人經過一定會停下來，結果意外引發網友熱議。不過，也有網友認真解釋，該餐廳其實讀作「Restaurant Miki」，而且幹字在日文漢字中是很正面的字詞。

▲「Restaurant Miki」因店名引發台灣網友關注。（圖／翻攝自Google地圖）

網紅「樂冠廷 阿樂YGT」日前在Threads分享一段影片，表示他在京都旅遊時，意外發現一間餐廳的名稱是「幹」。沒想到影片公開之後，掀起網友熱烈討論，不少人承認自己確實曾停下來拍照。事實上除了該間餐廳之外，京都有一間知名的咖啡廳「珈琲舍幹」，也曾因名稱引起台灣網友關注，另外在澀谷、上野也有多家名稱為「幹」的餐廳。

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有熱心網友解釋，其實日文漢字中的「幹」讀作「みき（miki）」或「かん（kan）」，是很正面的字詞，通常代表骨幹或重要部分，如果用在人名中，則代表堅強，照片中的餐廳就是讀作「Restaurant Miki」。

類似的情況也曾在日本網友之間發生，有日本人來台灣旅遊，發現台灣有的店名或人名包含「金玉」兩字，也覺得既好笑又尷尬，因為金玉在日文中是男性生殖器官的俗稱，讀作「きんたま（Kintama）」。