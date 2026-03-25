　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

▲▼加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／VCG）

▲投注者在針對伊朗相關事件的五位數美金大額投注中，勝率高達驚人的93%。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

根據區塊鏈分析公司Bubblemaps分享給CNN的最新分析報告，一名神祕交易員自2024年以來，在預測市場平台Polymarket上憑藉數十次精準押注，成功預測了美國與以色列對伊朗的軍事行動，在短短不到兩年的時間內，海撈將近100萬美元（約台幣3200萬元）。

這名投注者在針對伊朗相關事件的五位數美金大額投注中，勝率高達驚人的93%。令人咋舌的是，他精準預測的這些事件，在當時皆屬於尚未對外公布的軍事行動。

出兵前夕精準出手　時機巧合引疑竇

分析報告指出，這名交易員展現了一連串令人難以置信的「未卜先知」投注模式。紀錄顯示，他在2024年10月以色列與伊朗進行報復性衝突期間，在以色列發動空襲前幾小時精準下注。

此外，在2025年6月美國對伊朗核設施發動空襲前幾小時，以及今年2月觸發當前戰爭的美以聯軍突襲行動前幾小時，這名交易員也都「分秒不差」地提前出手押注。

▲▼加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／VCG）

▲加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／VCG）

分析公司：強烈內線活動訊號

Bubblemaps的調查結果再度引發外界對於預測市場可能存在內線交易的高度擔憂。在Polymarket這類平台上，用戶可以針對從體育賽事、選舉到戰爭等各類事件進行投注。

Bubblemaps執行長費曼（Nick Vaiman）告訴CNN，「從他們的獲利金額、下注的市場、交易時機、交易成功率，以及這些帳號在鏈上互有連結的事實來看，這都是強烈的內線活動訊號。」他直言，「在我看來，這非常可疑。」

目前尚不清楚被點名的交易員是否為內部人士，由於其使用的帳號皆為匿名，無法公開追蹤到具體個人。而這些投注是透過不受美國法規管轄的Polymarket國際版網站進行。Polymarket並未回應CNN的多次置評請求。

勝率93%太驚人　專家直呼：肯定有鬼

喬治亞州立大學財務學教授、曾任美國商品期貨交易委員會（CFTC）顧問委員會成員的菲利普斯（Todd Phillips）表示，這起針對伊朗局勢的交易存在明顯疑點。

菲利普斯指出，大多數高頻交易員的勝率通常僅略高於50%。但分析顯示，這名交易員整體勝率為83%，在金額超過1萬美元的交易中，勝率更飆升至93%，淨賺近96.7萬美元。

「這看起來要嘛是這人運氣好得離譜，要嘛就是內線交易，」菲利普斯直言，「勝率能達到80%至90%簡直好到不像真的。看到這種數據，我覺得這事肯定有鬼。」

監管漏洞與「死亡市場」憂慮

雖然該交易員許多高獲利投注是在美以軍事行動前幾小時才下注，但也有部分投注是提早幾天或幾週完成，內線嫌疑相對較低，且其帳號也包含數十筆小額體育賽事賭注。

伊朗戰爭已讓Polymarket成為各界焦點，隨著針對伊朗最高領袖命運的高調投注出現，國會議員與監管機構對潛在內線交易及「死亡市場」表達高度關切。

▲▼加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／達志影像／美聯社）

▲似乎每當重大地緣政治事件發生時，Polymarket就會出現疑似內線交易的模式。（圖／達志影像／美聯社）

相較於嚴禁內線交易並受美國CFTC批准營運的Kalshi，Polymarket過去對潛在內部人士持開放態度。其執行長科普蘭（Shayne Coplan）曾表示，平台能創造財務誘因讓民眾（包括潛在內部人士）揭露資訊給市場，這件事「超酷的」。

目前在預測網站，尤其是Polymarket上，似乎每當重大地緣政治事件發生時，就會出現疑似內線交易的模式。例如今年1月美軍抓獲委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）之前，以及這次伊朗戰爭中的案例。

以色列調查人員最近就起訴了兩名人士（含一名軍方預備役人員），指控他們去年在對伊朗戰爭期間，涉嫌利用機密資料在Polymarket上投注。

美國CFTC最近已發布指南，「提醒」業者內線交易屬違法行為，該機構有權提起民事執法行動。受英國監管的預測網站Smarkets執行長特羅斯特（Jason Trost）指出，若是知道某件事即將發生，且屬重要非公開資訊卻拿來投注，這就是底線了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股回血大漲！
雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！　醫見恐怖排列：牠邊走邊咬
川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東
40歲陸男1年3車禍！　以為「中邪」醫一查不對勁
酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路
快訊／無人機攻擊科威特機場！　儲油槽大火
快訊／高雄大貨車凌晨自撞民宅電桿斷！　駕駛不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

不信川普女婿了！伊朗指名「要和范斯談」　關鍵理由曝光

快訊／科威特機場傳無人機襲擊！　儲油槽起火畫面曝

勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

挪威王儲妃捲「淫魔案」神隱56天復出！　突現身國事舞台

川普開戰甩鍋？　圓桌會議爆「他」第一個喊動手

伊朗無差別亂炸！　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

巴基斯坦總理稱願意主辦和談　促伊朗戰爭結束

伊朗傳收荷莫茲海峽通行費　一趟200萬美元

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

不信川普女婿了！伊朗指名「要和范斯談」　關鍵理由曝光

快訊／科威特機場傳無人機襲擊！　儲油槽起火畫面曝

勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

挪威王儲妃捲「淫魔案」神隱56天復出！　突現身國事舞台

川普開戰甩鍋？　圓桌會議爆「他」第一個喊動手

伊朗無差別亂炸！　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

巴基斯坦總理稱願意主辦和談　促伊朗戰爭結束

伊朗傳收荷莫茲海峽通行費　一趟200萬美元

到底選不選台東縣長？　劉櫂豪：若參選會用無黨籍身分

台股回血！大漲939點至33551　台積電漲60元至1870

TOYOTA將推「全新多功能油電MPV」！主打舒適大空間還能露營

AI直接幫你買衣服！Gap進駐Gemini　打造「對話購物」新體驗

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三　網驚：40歲真的沒辦法

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線　幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

IG限動公審「小三最喜歡毒雞湯」　人妻挨告下場曝光

快訊／屏東里港果菜市場大火！狂燒6hrs才熄滅　燒毀12攤商店鋪

川普喊談判卻增兵！　美軍精銳「82空降師」千人急派中東

獨／點名藍委李彥秀涉嫌人口販運挨告　溫朗東免賠50萬關鍵曝

周杰倫被女兒化妝扮公主　笑喊：已經精神錯亂

國際熱門新聞

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

川普發文前　交易員押注159億做空原油

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

伊朗亂炸　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

美伊才要談判　沙國王儲勸川普繼續打

美B-52H突發緊急訊號　緊急降落英基地

美傳增派部隊！美股收黑　台積電ADR反漲1.42％

美國提「15點方案」有意停火一個月！　內容曝光

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

日自衛隊軍官翻牆進中國大使館！預藏18公分長刀

燃料儲備僅剩45天！菲律賓宣布國家能源緊急狀態

疑塔台人員分心　他悲認：我搞砸了

黎巴嫩驅逐伊朗大使　真主黨籲收回成命

更多熱門

相關新聞

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

中國外交部長王毅於24日晚間與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行通話。針對外界高度關注的波斯灣局勢，阿拉奇明確表態，具有重要戰略地位的「荷莫茲海峽」雖然維持開放，但「正在交戰的國家」將被拒之門外。

川普開戰甩鍋？　會議爆「他」第一個喊動手

川普開戰甩鍋？　會議爆「他」第一個喊動手

伊朗亂炸　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

伊朗亂炸　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

黎巴嫩驅逐伊朗大使　真主黨籲收回成命

黎巴嫩驅逐伊朗大使　真主黨籲收回成命

美股回吐漲幅、油價反彈

美股回吐漲幅、油價反彈

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞Polymarket

讀者迴響

熱門新聞

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

快訊／今變天！　8級強風要來了

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

川普發文前　交易員押注159億做空原油

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面