勝率93%！神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬　專家：有內鬼

▲投注者在針對伊朗相關事件的五位數美金大額投注中，勝率高達驚人的93%。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

根據區塊鏈分析公司Bubblemaps分享給CNN的最新分析報告，一名神祕交易員自2024年以來，在預測市場平台Polymarket上憑藉數十次精準押注，成功預測了美國與以色列對伊朗的軍事行動，在短短不到兩年的時間內，海撈將近100萬美元（約台幣3200萬元）。

這名投注者在針對伊朗相關事件的五位數美金大額投注中，勝率高達驚人的93%。令人咋舌的是，他精準預測的這些事件，在當時皆屬於尚未對外公布的軍事行動。

出兵前夕精準出手 時機巧合引疑竇

分析報告指出，這名交易員展現了一連串令人難以置信的「未卜先知」投注模式。紀錄顯示，他在2024年10月以色列與伊朗進行報復性衝突期間，在以色列發動空襲前幾小時精準下注。

此外，在2025年6月美國對伊朗核設施發動空襲前幾小時，以及今年2月觸發當前戰爭的美以聯軍突襲行動前幾小時，這名交易員也都「分秒不差」地提前出手押注。

▲加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／VCG）



分析公司：強烈內線活動訊號

Bubblemaps的調查結果再度引發外界對於預測市場可能存在內線交易的高度擔憂。在Polymarket這類平台上，用戶可以針對從體育賽事、選舉到戰爭等各類事件進行投注。

Bubblemaps執行長費曼（Nick Vaiman）告訴CNN，「從他們的獲利金額、下注的市場、交易時機、交易成功率，以及這些帳號在鏈上互有連結的事實來看，這都是強烈的內線活動訊號。」他直言，「在我看來，這非常可疑。」

目前尚不清楚被點名的交易員是否為內部人士，由於其使用的帳號皆為匿名，無法公開追蹤到具體個人。而這些投注是透過不受美國法規管轄的Polymarket國際版網站進行。Polymarket並未回應CNN的多次置評請求。

勝率93%太驚人 專家直呼：肯定有鬼

喬治亞州立大學財務學教授、曾任美國商品期貨交易委員會（CFTC）顧問委員會成員的菲利普斯（Todd Phillips）表示，這起針對伊朗局勢的交易存在明顯疑點。

菲利普斯指出，大多數高頻交易員的勝率通常僅略高於50%。但分析顯示，這名交易員整體勝率為83%，在金額超過1萬美元的交易中，勝率更飆升至93%，淨賺近96.7萬美元。

「這看起來要嘛是這人運氣好得離譜，要嘛就是內線交易，」菲利普斯直言，「勝率能達到80%至90%簡直好到不像真的。看到這種數據，我覺得這事肯定有鬼。」

監管漏洞與「死亡市場」憂慮

雖然該交易員許多高獲利投注是在美以軍事行動前幾小時才下注，但也有部分投注是提早幾天或幾週完成，內線嫌疑相對較低，且其帳號也包含數十筆小額體育賽事賭注。

伊朗戰爭已讓Polymarket成為各界焦點，隨著針對伊朗最高領袖命運的高調投注出現，國會議員與監管機構對潛在內線交易及「死亡市場」表達高度關切。

▲似乎每當重大地緣政治事件發生時，Polymarket就會出現疑似內線交易的模式。（圖／達志影像／美聯社）



相較於嚴禁內線交易並受美國CFTC批准營運的Kalshi，Polymarket過去對潛在內部人士持開放態度。其執行長科普蘭（Shayne Coplan）曾表示，平台能創造財務誘因讓民眾（包括潛在內部人士）揭露資訊給市場，這件事「超酷的」。

目前在預測網站，尤其是Polymarket上，似乎每當重大地緣政治事件發生時，就會出現疑似內線交易的模式。例如今年1月美軍抓獲委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）之前，以及這次伊朗戰爭中的案例。

以色列調查人員最近就起訴了兩名人士（含一名軍方預備役人員），指控他們去年在對伊朗戰爭期間，涉嫌利用機密資料在Polymarket上投注。

美國CFTC最近已發布指南，「提醒」業者內線交易屬違法行為，該機構有權提起民事執法行動。受英國監管的預測網站Smarkets執行長特羅斯特（Jason Trost）指出，若是知道某件事即將發生，且屬重要非公開資訊卻拿來投注，這就是底線了。