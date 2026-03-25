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挪威王儲妃捲「淫魔案」神隱56天復出！　突現身國事舞台

梅特瑪麗特（左）神隱56天後首度公開現身，與王儲哈康（右）一同出席國是活動。（翻攝kongehuset.no）

▲梅特瑪麗特（左）神隱56天後首度公開現身，與王儲哈康（右）一同出席國是活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）近來捲入已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，她與前夫所生的29歲長子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Høiby）又涉多項多項性犯罪指控受審，爭議連爆。在經歷56天行程空白期後，瑪麗特24日無預警現身國是場合，與丈夫王儲哈康（Crown Prince Haakon）等王室成員一同亮相，引發熱議。

未列行程卻突現身？　王儲妃復出背後有盤算？
根據《HOLA!》報導，瑪麗特24日與王儲哈康、挪威國王哈拉德五世（Harald V）及王后宋雅（Queen Sonja），一同在奧斯陸王宮廣場出席比利時國王菲利普（King Philippe）與王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）訪挪的歡迎儀式。

歡迎儀式由國王與王后親自主持，原本官方公布的出席名單中，並沒有包含瑪麗特，但她卻在最後一刻現身，隨後也參與王宮內的正式接見。此次「臨時現身」不只震撼外界，也被指是挪威王室試圖重建形象，化解信任危機的重要一步。

梅特瑪麗特（左起）、哈康王儲、比利時王后瑪蒂爾德、比利時國王菲利普、挪威國王哈拉德五世、挪威王后宋雅，一同現身國是歡迎儀式。（翻攝kongehuset.no）

▲梅特瑪麗特（左起）、哈康王儲、比利時王后瑪蒂爾德、比利時國王菲利普、挪威國王哈拉德五世、挪威王后宋雅，一同現身國是歡迎儀式。

比利時國王、王后出訪挪威，但焦點全被梅特瑪莉特（左一）搶走。（翻攝kongehuset.no）

▲比利時國王、王后出訪挪威，但焦點全被梅特瑪莉特（左一）搶走。

支持度五五波還能當王后？　關鍵人物是他？
報導指出，瑪麗特此次復出，正值挪威王室近年來最嚴峻的信任危機之一。日前她接受挪威國營電視台《NRK》專訪，回應外界對她過去與艾普斯坦關係的質疑。她在訪談中強調，自己當年是「被欺騙與操控」，對沒能及早看清對方背景表達遺憾。那段近20分鐘的訪談雖無法完全平息爭議，但成功說服部分民眾。

根據挪威媒體引用的最新民調，國內對她「是否適任未來王后」的看法呈現五五波分歧。儘管支持度不算亮眼，但在當前局勢下，算是有替王室「止血」。

相較之下，哈康則在這場風暴中穩住聲勢，他在專訪中公開力挺妻子，強調夫妻是「共同承擔的團隊」，並形容妻子「溫暖、智慧且堅強」，更明確表態她未來仍會成為王后。民調顯示，哈康的支持度高達80%，創下近期新高，被認為是危機中的最大贏家。

霍伊比（右）是梅特瑪莉特（左）的長子，跟著媽媽進入王室，近日因多起刑事案件受審。（翻攝X@Antirevenger）

▲霍伊比（右）是梅特瑪莉特（左）的長子，跟著媽媽進入王室，近日因多起刑事案件受審。

神隱56天真的是養病？　王室如何止血危機？
事實上，梅特瑪麗特近2個月行事低調，除了深陷爭議，也與她的健康狀況有關。她自2018年確診肺纖維化後，病情起起伏伏，王室因此採取「視身體狀況彈性出席」的策略，行程多半在最後一刻才對外公布。此次她選擇在國是等級最高的外交場合復出，與哈康並肩亮相，被解讀為刻意傳達王室團結的訊號。

不過，挪威輿論仍持觀望態度，有評論直言「若缺乏人民信任，將難以成為王后」，顯示她的形象修復之路仍充滿挑戰。另外，比利時王室此行原聚焦經濟與能源合作，如今卻被瑪麗特的動向搶走焦點，她是否會持續出席後續活動，包括國宴等重要場合，仍充滿變數。


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