伊朗外長警告：交戰國禁止進入荷莫茲海峽

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國外交部長王毅於24日晚間與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行通話。針對外界高度關注的波斯灣局勢，阿拉奇明確表態，具有重要戰略地位的「荷莫茲海峽」雖然維持開放，但「正在交戰的國家」將被拒之門外。

伊朗外長：荷莫茲海峽非「交戰國」通道

根據《新華社》報導，阿拉奇在通話中向王毅詳述了波斯灣地區的最新演變。他強調，伊朗政府目前的目標是推動「全面停戰」，而非短暫的停火協定。

阿拉奇特別點名荷莫茲海峽的通行權，直言該航道「對所有人開放，船隻可以安全通過」，隨即話鋒一轉指出，「但正在交戰的國家不在考慮之列」。

阿拉奇表示，伊朗人民已經團結一致，準備隨時抵禦外來侵略，以捍衛國家主權與獨立。同時他也感謝中方提供的緊急人道物資援助，並期待北京當局能繼續在促成和平、停止戰爭上扮演關鍵角色，讓地區局勢降溫而非升級。

北京外交雙管齊下 中以會談內容顯低調

值得關注的是，中國外交體系24日同步與中東衝突雙方接觸。除了王毅與伊朗外長通電，中國政府中東問題特使翟雋也在北京會見了以色列駐中大使貝以理（Eliav Belotsercovsky）。

不過，中方對於這兩場外交角力的對外說明程度卻有顯著差異。相較於與伊朗談話的詳細細節，報導對翟雋與貝以理的會面僅以「雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見」簡單帶過，對於具體的談判內容與雙方態度則是隻字未提，顯得相當低調。

王毅籲重回談判桌：談起來總比打下去好

面對日益緊繃的戰火，王毅向伊朗方面重申了中方的立場，強調所有熱點爭議都應透過對話談判尋求出路，不應訴諸武力。王毅語重心長地表示，「談起來總比打下去好」，認為這不僅符合伊朗國家與人民的根本利益，更是國際社會的普遍期待。

王毅呼籲相關各方應抓緊任何可能的和平契機與窗口，盡快重啟和談程序。他強調，中方將持續「秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權」，積極投入勸和止戰的行列，為區域和平穩定貢獻心力。