川普開戰甩鍋？　圓桌會議爆「他」第一個喊動手

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普23日在一場公開活動中驚爆，他國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是政府內部推動對伊朗開戰的第一人。川普（Donald Trump）回憶，當時在討論如何阻止伊朗取得核武時，赫格塞斯態度極為果決，第一時間就向他提議，「動手吧。」

川普諮詢軍方高層 赫格塞斯最先主張開戰

根據《紐約郵報》報導，川普23日在田納西州孟菲斯（Memphis）舉行的一場公共安全圓桌會議上透露，他曾針對中東局勢諮詢多位軍方高層的意見。川普表示，當時他向幕僚說明，伊朗在過去47年來一直是恐怖主義的輸出者，且距離擁有核武僅一步之遙。

▲美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



川普在會議現場直接點名赫格塞斯，「皮特（Pete），我想你是第一個發聲的人。你當時說，『動手吧，因為你不能讓他們擁有核武。』」當時坐在川普身旁的赫格塞斯對此並未反駁，僅點頭並露出一抹淡淡的微笑。

「史詩怒火」行動重創伊朗 美軍13人殉職

美軍自2月28日發動「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury）以來，便與以色列聯手對伊朗境內目標展開猛烈轟炸。根據美國中央司令部統計，美軍至今已打擊超過9000個目標，並重創或摧毀140多艘伊朗船隻。

然而，這場戰爭也讓美軍付出代價，截至目前為止，已有13名美國服役人員在戰鬥中喪生，另有超過200人受傷。