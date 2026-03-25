伊朗無差別亂炸！　沙烏地、阿聯逼近「參戰臨界點」

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遭伊朗襲擊冒出濃煙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰雲密布，戰火對區域經濟的衝擊已讓波斯灣各國失去耐心。根據美媒披露，原本抱持避戰立場的沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE），因不滿伊朗頻繁進行無差別攻擊，立場已出現劇烈轉向，目前正日益逼近參戰對抗伊朗的臨界點。

避戰策略宣告失敗 沙國開放基地供美軍使用

《華爾街日報》引述知情人士說法指出，沙烏地阿拉伯近期已正式點頭，允許美軍進駐並使用位於阿拉伯半島西側的法赫德國王空軍基地（King Fahd Air Base）。這項決定標誌著利雅德當局外交政策的重大轉變。

事實上，在中東全面爆發戰爭前，沙烏地曾多次公開表態，強調絕不會讓國內設施或領空被用於攻擊伊朗，一心想與衝突保持距離。然而，伊朗後續動用飛彈與無人機，針對沙國境內重要能源設施及首都利雅德發動密集轟炸，導致沙烏地的避戰計畫徹底宣告失敗。

沙國王儲重建嚇阻力 參戰「只是時間問題」

報導提到，沙烏地實質掌權者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在遭受領土攻擊後，立場轉趨強硬。知情人士直言，王儲現在亟欲重建國家的嚇阻能力，內部已接近作出參戰決定，目前的局勢來看，「參戰只是時間早晚的問題」。

與此同時，鄰國阿聯的態度也發生變化。據悉，阿聯已開始對伊朗所擁有的資產進行精準打擊，試圖切斷伊朗領導層的經濟命脈。目前阿聯內部正熱烈辯論是否應直接派兵參戰，並在外交場合積極遊說，反對任何允許伊朗保留部分軍事能力的停火協議。

致電川普表態支持 MBS：重塑中東歷史契機

除了《華爾街日報》，《紐約時報》也加碼爆料，穆罕默德．沙爾曼近期在與美國總統川普（Donald Trump）通話時，展現了強硬的戰鬥意志。他在電話中敦促美方應繼續對伊朗採取軍事行動，並明確強調，美國與以色列對伊朗的聯手打擊，將是重塑中東地緣政治格局的「歷史契機」。

隨著波灣盟友立場轉向，美國在該地區的軍事佈局恐將進一步擴大，原本處於觀望狀態的區域強權，正一步步走向戰火前線。