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社會 社會焦點 保障人權

林秉文客死異鄉　竹聯、四海幫都有

記者黃翊婷／綜合報導

百億賭王、天道盟濟公會成員林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡，引發各界關注。回顧過去案例，其中最有名的是四海幫前幫主劉偉民在日本因賭場利益糾紛，遭台灣槍擊要犯楊雙伍當場槍殺；而牽涉江南案、竹聯幫首任總堂主陳啟禮，則是在1996年從台灣逃至柬埔寨發展，最終於香港病逝。

▲▼必礦科技股份有限公司總裁、金星集團董事林秉文。（圖／記者湯興漢攝）

▲林秉文。（資料照／記者湯興漢攝）

四海幫前幫主劉偉民日本遭槍殺

黑幫大哥因毒品、博弈等利益糾紛，遭跨國追殺或買凶報復的案件不少，有些人則是在逃亡過程中於異鄉病逝。在過往案例中，四海幫前幫主劉偉民一案曾震驚台日兩地，劉偉民在1987年間為了躲避一清專案，從台灣逃至日本新宿避風頭，期間他與山口組等日本幫派一同經營賭場，卻因為利益糾紛，遭台灣槍擊要犯「雙伍仔」楊雙伍槍殺身亡。

竹聯幫首任總堂主陳啟禮香港病逝

而竹聯幫首任總堂主陳啟禮曾因陳仁案、江南案入獄，後來在1996年為了躲避治平專案，從台灣逃至柬埔寨發展，從此未再返台，最終在2007年病逝於香港。

▲▼在泰國，遞槍協助殺人的男子周昱帆。（圖／記者吳銘峯攝）

▲石茂強案中，只有自稱當時遞槍的共犯周昱帆返台受審。（資料照／記者吳銘峯攝）

毒品通緝犯石茂強泰國遭爆頭亡

台灣毒品重大通緝犯石茂強因犯下強盜案件，2023年2月被桃園地檢署通緝，他潛逃至泰國後，與44歲的王綋騰合作經營大麻店。但兩人因利益分配糾紛起衝突，王綋騰持槍朝石茂強的太陽穴開轟，隨後率同夥逃亡至今。

林秉文柬埔寨遭槍殺

如今林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡，外傳可能是與虧空幕後集團資金有關，但詳細情況仍有待台灣及柬埔寨警方深入追查。

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