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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭旭岑凌晨千字文曝「馬辦家變」關鍵原因：馬英九忘了很多事

記者柯沛辰／綜合報導

馬英九基金會驚爆「家變」，馬辦更是一週連發2篇聲明，切割親信幕僚蕭旭岑、王光慈，直指2人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」。對此，蕭旭岑今天（25日）凌晨發文還原，今日之所以鬧出一連串誤解，最關鍵原因在於「馬前總統忘記了很多事」，才被「有心人」趁虛而入、挑撥操弄得逞。

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稱為捍衛清白只能攤牌　批操弄者躲幕後潑髒水

蕭旭岑在臉書表示，他曾承諾要保護馬前總統到最後一刻，即便他極力避免走到現在這一步，但事態發展已經涉及他個人清白，他已退無可退，只能選擇攤牌，因為所有責任應由擅長隱身幕後、潑髒水、耍陰招的「操弄者」承擔。

他指出，整件事最大癥結，在於他和王光慈任職期間，所有事情都向馬英九報告，也按照馬的指示處理，馬全然知情8年來運作的大小事，毫無背信可能，然而今日之所以有一連串誤解，關鍵在於「馬前總統忘記了很多事」，誤以為他們2人背著他做了什麼不該做的，才讓有心人從中挑撥得逞。

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

舉升任執行長案為例　稱董事會紀錄都可查

蕭旭岑舉例，他去年11月受邀出任國民黨副主席，基金會董事會12月同意由王光慈升任執行長，當時董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說「這代表我有識人之明」，這些在場董事都有聽到，也都有會議紀錄可查，不料現在馬前總統卻說不知情王光慈升職案。

蕭旭岑說，他2019年擔任基金會執行長時，馬前總統曾親口承諾，會給他「不低於在總統府職務的薪水」，多年來他都領這份薪水，但馬前總統現在似乎也忘記此事，任由外部人士指控他們「自肥」。

另外，馬前總統稱他和王光慈經常結伴訪問中國大陸、接觸很多台商，這完全是誤解，真相是他和王同時、分別帶學生團去進行兩岸青年交流，根本與台商無關，但有心人從中挑撥誘導，才讓馬前總統以為他們赴陸跟所謂台商有財務關係，這非常離譜、完全背離事實。

▲蕭旭岑、李鴻源召開國共智庫論壇成果說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

每次帶團赴陸前都報告　遺憾馬未找他當面釐清

蕭旭岑指出，真正令他遺憾的是，馬前總統並未找他和王光慈說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人煽風操弄就提出指控，這對包括我們在內，專注執行兩岸青年交流任務的基金會所有同仁並不公平。他強調，每次帶學生團訪陸前，行前都會向馬報告，並奉指示向對方表達問候，但如今「您似乎也忘了」。

蕭旭岑表示，他相信馬前總統還是愛護他和王光慈的，也依舊相信他長期追隨的馬氏風格跟原則，只是馬現在忘了諸多往事的細節，以為他們都沒報告，甚至受人誤導，提出所謂違反財政紀律與背信等莫須有的罪名，「如今為了捍衛個人清白，我必須講我該講的話，也相信整件事到最終會還我清白。」

稱不能讓有心人士毀兩岸交流　為捍衛清譽而戰

蕭旭岑強調，人事更迭去留雖不重要，但不能讓有心人士，破壞馬英九基金會以及馬前總統一生的努力，更不能容許有人利用馬前總統忘記了很多事，趁機挾著個人私怨大搞鬥爭，牽連傷害整個國民黨，甚至毀滅正當的兩岸交流。

他指出，當時他和王光慈決定離開基金會，就是以為有心人既然達成趕走我們的目的就會罷手，如此一來或可保護馬前總統和馬英九基金會不受傷害，但整件事如今已上升到對他操守清白的指控，「我別無選擇，只能為捍衛清譽而戰，再次對敬愛的馬前總統與愛護諒解我們的馬家人致歉。」

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關鍵字：

蕭旭岑馬英九王光慈

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