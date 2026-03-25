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酒店小姐「詭地方」曝光！　開價千萬殺人夫

許男事後得知李姓前妻（圖）利用2人分居二地的機會，在桃竹苗等地陪酒，甚至還曾入鏡影片被上傳至網路社群。（讀者提供）

▲許男事後得知李姓前妻（圖）利用2人分居二地的機會，在桃竹苗等地陪酒，甚至還曾入鏡影片被上傳至網路社群。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

許男說：「東窗事發後，太太表示願意回頭，我也心軟相信，但前年9月，我幫她拿回送修的手機時，卻意外發現她存了上百段錄音檔，除了平常跟我的對話之外，還有跟政商名流、宮廟社團人士的對話，讓我相當驚訝。」面對許的詢問，李女表示，跟人講話隨時錄音，是她「在中國養成的習慣」，她還告訴丈夫這麼做是有原因的，以後才能好好解釋，讓許聽得一頭霧水。

更詭異的是，去年2月，李女獨自返回中國探親期間，許男接到不少陌生男子透過臉書私訊，向他指控李設下桃色陷阱騙錢，金額從數十萬到數百萬元，還有人傳送與李做愛的音檔當證據，甚至有人嗆聲說要殺了許。許男氣憤地說：「後來我才知道，因為我跟太太沒有住在一起，所以她瞞著我，到桃、竹、苗有女陪侍的店上班，花名叫做冰冰，連我朋友去應酬，都曾經跟她巧遇。」

陌生男子傳訊息給許男，表示李姓前妻花1千萬元要他的命，詢問許人在何處。（讀者提供）

▲陌生男子傳訊息給許男，表示李姓前妻花1千萬元要他的命，詢問許人在何處。

再次被戴綠帽的許男十分生氣，他質問太太，但李女僅要他顧好選舉，之後就避不見面，接著便開始有幫派背景的男子傳訊息給許：「你老婆給我1千萬元，讓我殺了你！」甚至還傳來槍枝照片，讓他恐懼不已。

陌生男子傳訊息給許男，表示李姓前妻花1千萬元要他的命，詢問許人在何處。（讀者提供）

▲陌生男子傳訊息給許男，表示李姓前妻花1千萬元要他的命，詢問許人在何處。

許男越想越覺得怪，趕緊檢視太太的資料，果然發現其中有鬼。他秀出李女的戶籍資料說：「我太太明明2010年才入境來台，卻在2013年跟第二任老公離婚以後，立刻換發身分證，這跟一般中國人士來台七年才能領身分證的規定也差太多了吧！」另外，許也從太太的手機錄音檔中，發現她跟四海幫走得很近，因為她曾豪氣地向某人表示：「四海幫欠我人情！」

徐男質疑前妻明明在民國100年才初設戶籍，為何102年就有身分證可換發，與法律規定的7年差太多。（讀者提供）

▲徐男質疑前妻明明在民國100年才初設戶籍，為何102年就有身分證可換發，與法律規定的7年差太多。

徐男質疑前妻明明在民國100年才初設戶籍，為何102年就有身分證可換發，與法律規定的7年差太多。（讀者提供）

▲徐男質疑前妻明明在民國100年才初設戶籍，為何102年就有身分證可換發，與法律規定的7年差太多。

生命安全受到威脅的許男，拿著相關證據向警方報案，還透露太太自稱在中國當過兵，他也看過太太穿軍服的照片，沒想到事後又有調查單位聯繫他，請他前往製作李女疑涉《國安法》的筆錄。去年7月，許的手機突然跳出一通臉書來電，說要找李，由於之前有人指控李詐騙、向許討錢，所以許只要接到找李的電話都會錄音存證，沒想到意外錄下太太疑似共諜的證據。


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