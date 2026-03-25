獨／點名藍委李彥秀涉嫌人口販運挨告　溫朗東免賠50萬關鍵曝

▲▼質疑國民黨立委李彥秀「關說中州科大案」挨告被求償，溫朗東免賠。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員溫朗東因在臉書發文，質疑國民黨立委李彥秀在「中州科大外籍生案」中扮演關鍵角色，強調司法單位應重啟調查，李認為相關內容暗示她涉及關說與不當利益，損害名譽，提起民事訴訟求償50萬元，並要求對方在臉書刊登道歉聲明。士林法院民庭審理後認，相關言論屬公共議題評論範圍，不構成違法侵害名譽，判李彥秀敗訴，溫朗東免賠。

溫朗東於2025年2月11日在臉書以「關說中州科大人口販運案，必須重啟調查」為題發文，質疑李彥秀在外籍生簽證爭議中扮演關鍵角色。李彥秀主張，貼文暗示她利用立委職權關說並可能涉及利益往來，已貶損其社會評價，因此提起訴訟，請求賠償50萬元並要求刊登道歉啟事。

溫朗東則抗辯，貼文係依據媒體報導、法院判決與公開資料提出質疑，並使用「涉嫌」、「必須重啟調查」等語句，屬評論與意見表達，並未斷言李彥秀確有違法行為，且已盡合理查證義務。

法官審理後認為，李彥秀身為立法委員，屬公眾人物，相關言論涉及簽證政策與外籍生來台等公共議題，具有高度公共利益，名譽權保護應對言論自由作較大程度退讓。

此外，法官認為，溫朗東貼文多以「必須重啟調查」、「關鍵角色」、「涉嫌」等語氣表達質疑，並未直接指控李彥秀確有關說或收受不法利益，整體仍屬評論性言論，對名譽侵害程度有限。

然而，溫朗東發文前曾參考多項資料，包括媒體報導指稱李彥秀辦公室曾安排外交部官員與中州科大相關人士召開協調會，及刑事判決記載外籍生簽證卡關後最終有16人取得簽證，以及相關人員曾有送禮情節等內容，均屬具有一定可信度之公開資訊。

法官認為，政治評論者並無調查權，難以要求其負擔過重查證義務，在已引用可信資料並提出質疑的情況下，已屬合理查證範圍。且溫朗東發文時並未斷言李彥秀確有違法行為，而是針對協調會內容尚未釐清、是否影響簽證結果提出疑問，並呼籲重啟調查，屬可受公評事項之意見表達，即使言詞較為尖銳，仍未逾越合理評論範圍。

綜合上述，法院認定溫朗東言論具有公共利益基礎、已盡合理查證義務，且屬質疑性評論而非具體指控，不具違法性，駁回李彥秀全部請求，並由李彥秀負擔訴訟費用。