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酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

許男（右）表示沒想到夫妻感情問題，竟會威脅到自身安全，甚至可能演變成國安層級的事件。（讀者提供）

▲許男（右）表示沒想到夫妻感情問題，竟會威脅到自身安全，甚至可能演變成國安層級的事件。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月26日晚間，新竹縣新豐鄉驚傳擄人案，警方獲報，五名黑衣人持槍闖入民宅，擄走許姓男子，於是出動快打部隊到場，將一干人等帶回偵訊；事後並發布新聞稿，表示雙方有800萬元的債務糾紛，現場未查獲任何槍枝或違禁品，最後將5人依侵入住宅、恐嚇及強制罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

不過，被害人許男出面向本刊表示，自己根本不認識那五人，也沒有800萬元的債務糾紛，懷疑是他中國籍的李姓前妻教唆擄人。他無奈地說：「夫妻感情問題竟然威脅到人身安全，還有可能演變成國安層級的事件，全台灣多少人會遇上這樣的事？」

本刊調查，許男在新竹是十分活躍的地方仕紳，因為想選民代，舉凡政商界或社團宮廟的活動，都可見到他的身影，很多民眾遇到問題，也會找他幫忙。在這樣的機緣下，三年多前，他於聲色場所認識了坐檯陪酒的中國籍李姓女子。

新竹新豐上個月驚傳擄人案，警方雖說是債務糾紛，但受害人出面驚爆幕後恐是中國籍前妻所操盤。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

▲新竹新豐上個月驚傳擄人案，警方雖說是債務糾紛，但受害人出面驚爆幕後恐是中國籍前妻所操盤。

許男說，李女自稱是黑龍江人，北京大學畢業後，來台攻讀碩士，在到聲色場所陪酒前，還曾在台積電當過工程師，甚至出示台積電員工識別證，證明自己所言不虛，後來覺得陪酒賺錢比較快，才會進入八大行業。

「前幾次跟她沒什麼互動，後來有次她請我載她回家，才慢慢熟悉，半年後，她就說想跟我結婚。」許男說，結婚登記當天，他才知道李女曾結過二次婚，第二次婚姻只有短短23天，但人都在戶政事務所了，所以他也沒計較過去的事，二人就這樣完成終身大事。

許男曾檢舉李女疑似是共諜，因此收到相關單位所寄傳票，成為國安案件的證人。（讀者提供）

▲許男曾檢舉李女疑似是共諜，因此收到相關單位所寄傳票，成為國安案件的證人。

婚後，李女常跟著許男到處跑行程，認識了許多政商名流及地方人士，沒想到一個多月後，李竟然以家暴、傷害等各種理由，對許提告，案子超過30件。許根本搞不清楚太太為什麼這麼做，一直到前年初，他發現太太與某生技公司的蘇姓董事外遇，心裡才有了答案。


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