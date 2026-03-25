台中科大校長爆染紅　還自稱中國人矮化國格

▲陳同孝擔任台中科大（圖）校長後，爭議不斷，如今爆發染紅、自我矮化國格等爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立大學校長染紅！本刊接獲投訴，指國立台中科技大學校長陳同孝與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名多篇論文，一方面向台灣國科會申請近6百萬元補助，另一方面又向中國官方申請經費。此外，陳還涉及一稿二投，在國際和中國期刊上，發表內容高度雷同的文章，再分別申請台灣國科會跟中國國家自然科學基金的補助，嚴重違反學術倫理，陳發表文章時，甚至自稱中國安徽霍邱人，還將國籍寫成Taiwan China，自我矮化國格，行徑十分離譜！

學者Ａ先生指出，陳同孝先前聘請一個曾經在中國教書的洪姓台灣學者，進入台中科大教書。為了感謝陳，洪姓學者把自己跟周姓中國博士生合寫的多篇論文，讓陳校長掛名，也順上登上國際期刊；陳、洪則輪流把研究成果向國科會申請將近6百萬的補助。

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▲陳同孝2013年就涉及一稿二投，2篇學術論文內容高度雷同。

Ａ先生表示，除了向台灣政府申請補助，陳同孝也拿這些研究成果，向中國官方申請經費，不過，他發表在中國期刊上的文章，自稱是中國安徽霍邱人，發表國際期刊的文章，國籍則寫Taiwan、China， 有自我矮化國格之嫌

▲陳同孝在論文中將國籍寫成Taiwan China，有矮化國格之嫌。

此外，學者B小姐也表示，陳同孝2023年參選校長的時，也沒有依規定誠實揭露他與中國交流的情形，另一方面，他還涉及一稿二投，2013年時，他先在國際期刊發表文章，之後又在中國期刊發表，內容高度雷同，還分別申請台灣國科會跟中國國家自然科學基金，已涉及違反學術倫理。

▲陳同孝等人一共向國科會（圖）申請近6百萬元補助。

針對指控，台中科大表示，本校陳校長與洪姓學者學術合作十餘年，部分研究案因而重疊，但在各領域申請個人國科會計畫案，校長並未向中國大陸申請計畫暨補助經費，此指控為子虛烏有之錯誤訊息，要知，一位國立大學校長申請中國大陸官方計畫，教育部等相關部會怎可能置若罔聞；另洪姓學者多年前確曾赴陸指導一名陸籍大學學生，因合作研究案，論文有所交流，恐因而造成誤會。

再者，所指在國際及中國大陸期刊發表內容高度雷同文章，並分別於兩地申請補助，一稿二投違反學術倫理一事，更是莫虛有的指控。校長發表國際期刊論文皆為英文，中文論文對其毫無助益，更沒必要大費周章選擇以中文發表，故何來一稿二投及後面申請計畫之事。

有關於中國大陸期刊發表中文論文一事，校長強調個人全然不知情。他說明任何兩岸學術交流活動，如國籍加上中國二字，個人立場一定嚴加要求更正，否則取消合作。且所謂自稱中國安徽霍邱人一事，還是因投書和檢舉案，才知有此一事，無疑平白被冠上矮化國格之名。



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