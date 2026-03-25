酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

▲新竹新豐上個月驚傳擄人案，警方雖說是債務糾紛，但受害人出面驚爆幕後恐是中國籍前妻所操盤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年多前，新竹一名打算從政的許姓男子認識了來自中國的李姓陪酒小姐，2人迅速墜入愛河、步入婚姻，但婚後不久，李卻外遇，還爆發桃色詐騙、教唆殺夫等事件。詭異的是，許事後竟接到自稱中國統戰部人士來電，要他轉告李向組織彙報，為了自身安全及國家利益，許決定報警，並向調查局檢舉，最後與李離婚。沒想到相關案件還在偵辦中，許男最近竟遭5名黑衣人擄走，所幸成功獲救，至於背後是不是李教唆，檢警調將深入追查。

本刊調查，許男在新竹是十分活躍的地方仕紳，因為想選民代，舉凡政商界或社團宮廟的活動，都可見到他的身影，很多民眾遇到問題，也會找他幫忙。在這樣的機緣下，三年多前，他於聲色場所認識了坐檯陪酒的中國籍李姓女子。

▲許男（右）表示沒想到夫妻感情問題，竟會威脅到自身安全，甚至可能演變成國安層級的事件。

婚後，李女常跟著許男到處跑行程，認識了許多政商名流及地方人士，沒想到一個多月後，李竟然以家暴、傷害等各種理由，對許提告，案子超過三十件。許根本搞不清楚太太為什麼這麼做，一直到前年初，他發現太太與某生技公司的蘇姓董事外遇，心裡才有了答案。

更詭異的是，去年2月，李女獨自返回中國探親期間，許男接到不少陌生男子透過臉書私訊，向他指控李設下桃色陷阱騙錢，再次被戴綠帽的許男十分生氣，接著便開始有幫派背景的男子傳訊息給許：「你老婆給我1千萬元，讓我殺了你！」甚至還傳來槍枝照片，讓他恐懼不已。

▲許男曾檢舉李女疑似是共諜，因此收到相關單位所寄傳票，成為國安案件的證人。

生命安全受到威脅的許男，拿著相關證據向警方報案，還透露太太自稱在中國當過兵，他也看過太太穿軍服的照片，沒想到事後又有調查單位聯繫他，請他前往製作李女疑涉《國安法》的筆錄。去年7月，許的手機突然跳出一通臉書來電，說要找李，由於之前有人指控李詐騙、向許討錢，所以許只要接到找李的電話都會錄音存證，沒想到意外錄下太太疑似共諜的證據。

許男接起電話後，一名操中國口音的男子劈頭就說：「你讓李○○馬上把資料交到組織。」搞不清楚狀況的許反問對方：「你在說什麼？」該名男子則冷冷地回答：「這個你不要管，你先讓她把資料發送到統戰部，這邊有需要，有重大行動！」並要許轉告李，馬上向組織彙報，之後就將電話掛斷。

▲許男事後得知李姓前妻（圖）利用2人分居二地的機會，在桃竹苗等地陪酒，甚至還曾入鏡影片被上傳至網路社群。

許男告訴本刊：「對方還說太太當初接近我、跟我結婚，他們都知情，如果太太真的是共諜，我不就成了中國滲透的工具？那我計畫好的政治路也不用走下去了，最慘的是，我還得面對官司訴訟、死亡威脅，幾乎崩潰！」去年底，許與李女透過訴訟離婚，本以為可以揮去陰霾，沒想到最近又被黑衣人擄走，讓他每天都活在恐懼中。

▲許男與李女雙方目前纏訟官司數十件，2人已成為新竹地檢及法院內眾所皆知的人物。

許男指出，前妻的行為跟共諜滲透的手法很類似，不僅會在聲色場所接近政商名流、打探情報，也會積極與宮廟成員及幫派分子往來，甚至還會色誘高科技人才。雖然他意外捲入此事，但是為了自身安全及國家利益，後續一定會配合相關單位的偵辦動作，也希望真相能早日水落石出。



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