柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

記者陳俊宏／綜合報導

台北市前市長柯文哲涉及的京華城案與政治獻金案，台北地方法院定於周四下午2時30分進行一審宣判。對此，律師林智群分享兩點看法。

林智群在臉書說，有媒體問他對柯文哲案的想法，第一，如果判15年以下，阿北花大錢請三個律師，就算有幫上忙；第二，如果判15年以上，其實也不能怪律師，當事人在法庭暴走那麼多次，在法庭外面大鳴大放，律師是拉都拉不住。

▲▼柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲喊話賴清德「回頭是岸」

京華城案一審將宣判，柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及在宣判前夕，想跟總統賴清德講什麼？他言簡意賅地說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間。」

柯文哲談到案情關鍵的「1500」時表示，要抓貪污案，人證、物證、金流，不然也要監聽的譯文、有照片，「通通沒有」。

柯文哲：這案哪來圖利罪？

柯文哲說，外界一直在講Excel，「我根本就不曉得這件事情」，最根本的問題是「要圖利才有行賄」；至今有任何一個公務員、任何一個都計委員，說他有去講容積率的事情？如果他完全沒有參與、都不知道，這案子哪來「明知其違法而為之」的圖利罪？

面對記者詢問，對於一審判決有什麼想法？柯文哲坦言，「不曉得，其實現在壓力最大是法官，3位法官辛苦了」。他認為，重點不是在一審宣判，而是宣判之後，台灣司法在這事件受到的傷害到底怎麼重建？這是大問題。

▲▼柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

