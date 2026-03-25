　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

記者陳俊宏／綜合報導

台北市前市長柯文哲涉及的京華城案與政治獻金案，台北地方法院定於周四下午2時30分進行一審宣判。對此，律師林智群分享兩點看法。

林智群在臉書說，有媒體問他對柯文哲案的想法，第一，如果判15年以下，阿北花大錢請三個律師，就算有幫上忙；第二，如果判15年以上，其實也不能怪律師，當事人在法庭暴走那麼多次，在法庭外面大鳴大放，律師是拉都拉不住。

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲喊話賴清德「回頭是岸」

京華城案一審將宣判，柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及在宣判前夕，想跟總統賴清德講什麼？他言簡意賅地說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間。」

柯文哲談到案情關鍵的「1500」時表示，要抓貪污案，人證、物證、金流，不然也要監聽的譯文、有照片，「通通沒有」。

柯文哲：這案哪來圖利罪？

柯文哲說，外界一直在講Excel，「我根本就不曉得這件事情」，最根本的問題是「要圖利才有行賄」；至今有任何一個公務員、任何一個都計委員，說他有去講容積率的事情？如果他完全沒有參與、都不知道，這案子哪來「明知其違法而為之」的圖利罪？

面對記者詢問，對於一審判決有什麼想法？柯文哲坦言，「不曉得，其實現在壓力最大是法官，3位法官辛苦了」。他認為，重點不是在一審宣判，而是宣判之後，台灣司法在這事件受到的傷害到底怎麼重建？這是大問題。

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認
快訊／今變天！　8級強風要來了
大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整
美傳增派部隊！美股收黑　台積電ADR反漲1.42％
川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

京華城案明宣判！沈慶京轟「鏡檢」預告判8年：抹黑意在威脅法院

ET專訪／橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

顏慧欣病逝　AIT：她是「美國摯友」

點名京華城案「萬惡之源」是林欽榮！沈慶京曝3個擔憂

徐春鶯受中共指示助選遭起訴　民眾黨籲檢調公正客觀、勿枉勿縱

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

ET專訪／要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

京華城案明宣判！沈慶京轟「鏡檢」預告判8年：抹黑意在威脅法院

ET專訪／橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

顏慧欣病逝　AIT：她是「美國摯友」

點名京華城案「萬惡之源」是林欽榮！沈慶京曝3個擔憂

徐春鶯受中共指示助選遭起訴　民眾黨籲檢調公正客觀、勿枉勿縱

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

ET專訪／要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

太巧！張信哲新歌撞梗周杰倫　去年就拍好MV...驚人巧合曝光

貨櫃船美線運價有漲成、長約貨不用配比　能否持久看貨量

《慶餘年》隔5年才拍第二季！　張若昀「不調整角色內幕」全說了

最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下

超商連續5天「買1送1」　咖啡限時1天「10元多1杯」

霍建華首度自導自演！搭《周處》團隊拍動作片　瘦一圈現身香港

「百億賭王」林秉文命喪柬埔寨　疑有內鬼！3大死敵曝光

閃兵自首神隱4月！薛仕凌消瘦現身公司團拜　活動全面封鎖現況曝

酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

【逾40人送醫】疑塔台人員分心釀災！　紐約機場撞機2死

政治熱門新聞

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

顏慧欣病逝　AIT：她是美國摯友

快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

徐春鶯受中共指示助選遭起訴　民眾黨籲檢調公正客觀、勿枉勿縱

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

前台北市長柯文哲涉及的京華城案與政治獻金案，台北地方法院定於明（26）日下午2時30分進行一審宣判。然而在宣判前夕，威京集團主席沈慶京於臉書發布長文，憤怒指控《鏡週刊》與檢方再度聯手「故技重施」。沈慶京指出，媒體已提前「預告」被告將被重判，甚至點名他的刑期為8年，此舉宛如早已拿到判決書，意在威脅法院必須按媒體意旨重判。

ET專訪／揭露罵跑「橘子」始末　柯文哲稱沒聯絡：不給理由再押我

ET專訪／揭露罵跑「橘子」始末　柯文哲稱沒聯絡：不給理由再押我

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

關鍵字：

柯文哲林智群京華城

讀者迴響

熱門新聞

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面