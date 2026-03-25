馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

馬英九基金會驚爆「家變」，馬辦更是一週連發2篇聲明，切割親信幕僚蕭旭岑、王光慈。週刊爆料，開鍘原因指向2人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」。對此，前總統馬英九坦言，發生這樣的事他很心痛，也會暗自流淚，但他學法律出身，當過法務部長，碰到這種事情是六親不認的，目前具體事證已經整理得差不多，後續會送請司法調查。

基金會一週連發2聲明 切割蕭旭岑、王光慈

基金會16日發聲明，稱蕭旭岑、王光慈已於2月底離職，未來2人言論及行為均不能代表基金會與馬英九立場，還刻意強調聘請「人品端正」、「操守清廉」的前台北大學校長戴遐齡擔任執行長，格外引人聯想。短短一週後，基金會23日二度發聲明，「已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查」。

▲前國安會秘書長金溥聰。（圖／記者李毓康攝）

內部檢舉一路燒進高層 金溥聰受託主導處理

全案源頭是基金會內部員工捲入職場不當管理事件，之後雖自行離職，但也檢舉基金會內部財務問題。前國安會秘書長金溥聰了解後，告知基金會董事高華柱，隨後由高向馬報告。當馬得知近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」後，深感不妥，因此委任金溥聰主導處理，並敲定在春節後攤牌，將蕭旭岑與王光慈火速解職。

馬英九認心痛落淚 稱事證已整理得差不多

根據《聯合報》報導，馬英九受訪時表示，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，經常結伴到中國大陸訪問，以基金會名義受到歡迎和款待，並接觸很多台商，但其中財務關係、是否接受捐款，均未向他報告。對此他非常心痛，甚至會暗中流淚，但他過去擔任法務部長時，曾一口氣起訴8、900人，其中包含不少親信，他在這種事上是六親不認的，所以找合作多年的金溥聰處理。

▼國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）