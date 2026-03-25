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社會 社會焦點 保障人權

「百億賭王」林秉文命喪柬埔寨　疑有內鬼！3大死敵曝光

記者黃翊婷／綜合報導

有百億賭王之稱的林秉文在柬埔寨遭槍殺身亡，引發社會關注。據了解，林秉文平時外出都會帶上3名保鑣，23日晚間事發時，身邊卻不見保鑣身影；此外，林秉文有3大死敵，其中2派來自台北、高雄，另1派則來自中國，此案疑點重重，黑白兩道都希望能盡早釐清真相。

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲林秉文涉及88會館地下匯兌洗錢案。（資料照／記者湯興漢攝）

林秉文靠賭場、職棒簽賭起家

林秉文綽號「鱸鰻」，是天道盟濟公會的成員，早年他靠著賭場和操弄職棒簽賭起家，曾涉入2008年職棒米迪亞暴龍隊打假球案「黑米事件」，因此被法院判刑入獄2年，出獄之後則轉往澳門發展博奕事業，並結識澳門賭場大亨，也是最大的籌碼經銷商（疊碼仔）綽號「洗米華」、澳門太陽城集團主席周焯華。

▲▼刑事局14日刊登林秉文「重要緊急查緝專案」。（圖／翻攝刑事局網站）

▲林秉文棄保潛逃遭通緝。（圖／翻攝刑事局網站）

林秉文棄保潛逃卻命喪柬埔寨

但2023年間林秉文被指控，涉嫌幫助88會館負責人郭哲敏等人用點數洗錢，並在2024年新北地院一審審理期間，棄保300萬元潛逃出境。沒想到今年3月傳出林秉文在柬埔寨遭開槍掃射身亡的消息，他頭部中彈、滿臉血跡的照片也在當地台商群組中瘋傳。

▲林秉文中槍身亡照片在柬埔寨台商群組中瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台商群組中瘋傳林秉文身亡的照片。（圖／記者張君豪翻攝）

案發時保鑣不在　案件疑點重重

根據《聯合新聞網》報導，林秉文平時外出都有3名保鑣陪同，23日晚間事發時，他的身邊卻不見保鑣身影，是否有內鬼，引發外界關注；此外，林秉文的3大死敵，2派來自台北、高雄，1派來自中國，此案是否與他們有關，仍有待釐清。

目前，刑事局證實林秉文已在柬埔寨西港遭歹徒埋伏近距離槍殺身亡，由於我國與柬埔寨欠缺外交管道，此案將由刑事局駐胡志明市聯絡官與外交部駐胡志明市辦事處，共同協助家屬處理後續事宜，預計會由家屬認屍火化後，再將骨灰運送返台。

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