川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普於週二國土安全部長就職禮上語出驚人，透露華府已成功接觸到伊朗「對的人」，且對方迫切希望達成停火協議。川普聲稱伊朗為展現誠意，已承諾永不擁有核武，並送出一份涉及石油與天然氣的價值大禮，強調中東局勢可望在近期獲得解決。

這場關鍵接觸由美國總統川普核心團隊主導，成員包含副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）。川普強調，伊朗政權在美方強力行動後已出現質變，目前的溝通層級極具效率，與核能無關的能源禮遇更顯示德黑蘭渴望結束衝突。

軍方高層對協議持保留

儘管川普對和平進程充滿信心，但美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（General Cain）仍對潛在協議內容持保留態度。目前雙方接觸雖停留在非正式層級，但美國總統川普的發言顯示，美方正試圖繞過傳統外交僵局，透過高層直接對話鎖定最終停戰條款。

這份即將浮出水面的和平協議，被視為美國總統川普解決中東亂局的指標工程。雖然伊朗官方尚未公開證實放棄核武的說法，但隨著能源大禮與高層接觸曝光，雙方顯然已進入實質利益交換階段。這場牽動全球神經的外交角力，能否如川普所言「很快解決」，將是未來幾週國際社會最關注的焦點。