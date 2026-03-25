美國提「15點方案」有意停火一個月！　內容曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普正加速推動中東和平進程，根據紐約時報報導，美國透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含15項要點的秘密計畫。據了解，這份方案由總統顧問庫什納（Jared Kushner）與威特科夫（Steve Witkoff）主導，核心在於要求伊朗全面拆除核設施並限制導彈能力，藉此換取解除國際經濟制裁，試圖提出停火一個月方案。

這份關鍵計畫目前已透過巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）轉交，美國總統川普政府正尋求埃及與土耳其協助，鼓勵伊朗進行建設性接觸。美方提出的條件極其嚴苛，包含要求伊朗移交約60%的高丰度濃縮鈾庫存，並永久禁止在本土進行鈾濃縮，同時必須開放國際原子能機構（IAEA）進行全面且無死角的核查。

▲美國總統川普。（圖／路透）

嚴格限制武力與區域干預

除了核能議題，美方更開出安全紅線，要求伊朗必須停止對地區盟友武裝團體的資金、指揮及武器支援。在軍事規格上，伊朗的彈道導彈項目將被嚴格限制規模與射程，確保其僅能用於防禦用途。此外，為了穩定全球能源市場，計畫中特別強調必須確保霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航道維持開放，不得受軍事干擾。

作為對等交換，美國總統川普承諾若伊朗接受條款，美方將推動全面解除國際制裁，並轉而支持伊朗發展純民用的核能項目。最受關注的是，美方研議取消「快速恢複製裁」機制，以展現談判誠意。雖然目前尚不清楚伊朗官員的接受程度，但這份計畫的出現，顯示白宮急於緩解中東衝突帶來的全球經濟衝擊。

推動首波一個月短期停火

為了讓談判能順利展開，美國政府正考慮推動為期一個月的臨時停火協議。以色列方面也證實，美方確實有意透過這段緩衝期，針對十五點和平草案的細節與伊朗展開實質討論。這項外交博弈反映出川普政府在軍事壓力之外，正試圖透過極限施壓與利益誘惑並行的策略，迫使德黑蘭回到談判桌前達成共識。