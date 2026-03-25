黎巴嫩驅逐伊朗大使　真主黨籲收回成命

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

中東局勢再傳震盪，黎巴嫩外交部今日宣布前所未有的強硬措施，將新任伊朗大使列為不受歡迎人物，並要求在3月29日前離境。此舉引發武裝團體真主黨強烈不滿，公開抨擊政府犯下戰略罪行，並警告驅逐令將帶來危險後果。

黎巴嫩外交部表示，這項決定並非要與伊朗斷絕外交關係，主要是針對該名大使多次違反外交禮儀。官方指控伊朗大使的言論嚴重干涉黎巴嫩內政，甚至公開評價政府決策，已完全超出駐外使節的職權義務，因此決定採取斷然處置以維護主權。

驅逐大使引發內部對立

這起外交風暴源於黎巴嫩與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）的摩擦。本月稍早黎方曾召見伊朗代辦，主因是革命衛隊對外聲稱與真主黨（Hezbollah）同步向以色列發射飛彈，此舉等同將黎巴嫩主權置於他國武力掌控之下，引發黎國政府高度戒備。

獲得伊朗長期資助的真主黨隨即發表聲明力挺盟友，形容驅逐大使是一場「罪過」，並呼籲當局立刻收回成命。真主黨強調，大使離境將對兩國戰略合作造成毀滅性打擊，這項決策不僅缺乏正當性，更是在區域戰爭爆發的敏感時刻，對抗敵陣營釋放錯誤訊號。

嚴禁革命衛隊國內活動

事實上，黎巴嫩政府近期對主權掌控展現強硬態度。本月5日當局便已拍板定案，全面禁止伊朗革命衛隊在黎巴嫩境內從事任何形式活動。這項禁令被視為切斷外國武裝勢力干預的第一步，也讓長期在邊境活躍的親伊朗武力受到極大法律約束與行動限制。