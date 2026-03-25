　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今變天！　8級強風要來了

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲春季天氣變化快。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

8級以上強陣風要來了！中央氣象署預報員林定宜表示，今天微弱鋒面通過，以及東北季風增強；周五、下周二鋒面通過，加上東北季風增強，水氣一波比一波還要多。

8縣市陸上強風特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚至周四上午，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天微弱鋒面通過，東北季風增強，宜蘭、花蓮不定時局部短暫陣雨，基隆、台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周四清晨東北季風影響，白天起東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五、下周二水氣更多

林定宜表示，周五微弱鋒面通過，東北季風增強，這波水氣多一些，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中部有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜分析，周六東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有局部短暫陣雨，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；周日起東北季風減弱，下周二鋒面影響及東北季風增強，水氣更多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認
快訊／今變天！　8級強風要來了
大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整
美傳增派部隊！美股收黑　台積電ADR反漲1.42％
川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中科大校長爆染紅　還自稱中國人矮化國格

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

快訊／今變天！　8級強風要來了

對流通過「還是不下雨」　鄭明典曝1原因卡關

他怒高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰：窮遊嗎

「初衣食午」主廚爆偷吃經理！品牌火速發聲明：兩人停職調查中

國家表演藝術中心董監事名單出爐　楊其文為新任董事長

快訊／北市文山區晚間大規模停電　11349戶突陷黑暗

太早睡竟會增加死亡風險！最新研究曝「黃金時間段」

明起連4天北東濕涼　未來一周3波鋒面接力

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

台中科大校長爆染紅　還自稱中國人矮化國格

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

快訊／今變天！　8級強風要來了

對流通過「還是不下雨」　鄭明典曝1原因卡關

他怒高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰：窮遊嗎

「初衣食午」主廚爆偷吃經理！品牌火速發聲明：兩人停職調查中

國家表演藝術中心董監事名單出爐　楊其文為新任董事長

快訊／北市文山區晚間大規模停電　11349戶突陷黑暗

太早睡竟會增加死亡風險！最新研究曝「黃金時間段」

明起連4天北東濕涼　未來一周3波鋒面接力

太巧！張信哲新歌撞梗周杰倫　去年就拍好MV...驚人巧合曝光

貨櫃船美線運價有漲成、長約貨不用配比　能否持久看貨量

《慶餘年》隔5年才拍第二季！　張若昀「不調整角色內幕」全說了

最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下

超商連續5天「買1送1」　咖啡限時1天「10元多1杯」

霍建華首度自導自演！搭《周處》團隊拍動作片　瘦一圈現身香港

「百億賭王」林秉文命喪柬埔寨　疑有內鬼！3大死敵曝光

閃兵自首神隱4月！薛仕凌消瘦現身公司團拜　活動全面封鎖現況曝

酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

生活熱門新聞

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

快訊／今變天！　8級強風要來了

太早睡恐增死亡風險！最新研究曝黃金時段

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

對流通過還是不下雨　鄭明典曝1原因

春雨鋒面明到　變天地區曝

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

更多熱門

相關新聞

對流通過還是不下雨　鄭明典曝1原因

對流通過還是不下雨　鄭明典曝1原因

前氣象局長鄭明典分析，太平洋赤道區海溫已經出現聖嬰現象發展的徵兆，即將反映到海表面。台灣天氣部分，雖有微弱鋒面影響台灣，但未來降雨仍不多，尤其南部地區有缺水疑慮，鄭明典觀察24日的衛星雲圖顯示，台灣上空還是有高氣壓在，對流雲不易發展，導致降雨趨勢不明顯。

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準 連5日均溫破22度　

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準 連5日均溫破22度　

春雨鋒面明到　變天地區曝

春雨鋒面明到　變天地區曝

明變天！　雨區擴大時間曝

明變天！　雨區擴大時間曝

今估飆破33℃　下波變天時間曝

今估飆破33℃　下波變天時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面