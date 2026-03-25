快訊／今變天！　8級強風要來了

▲春季天氣變化快。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

8級以上強陣風要來了！中央氣象署預報員林定宜表示，今天微弱鋒面通過，以及東北季風增強；周五、下周二鋒面通過，加上東北季風增強，水氣一波比一波還要多。

8縣市陸上強風特報

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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚至周四上午，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天微弱鋒面通過，東北季風增強，宜蘭、花蓮不定時局部短暫陣雨，基隆、台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

林定宜說，周四清晨東北季風影響，白天起東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五、下周二水氣更多

林定宜表示，周五微弱鋒面通過，東北季風增強，這波水氣多一些，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中部有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜分析，周六東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有局部短暫陣雨，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；周日起東北季風減弱，下周二鋒面影響及東北季風增強，水氣更多。