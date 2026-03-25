京華城案明宣判！沈慶京轟「鏡檢」預告判8年：抹黑意在威脅法院

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長柯文哲涉及的京華城案與政治獻金案，台北地方法院定於明（26）日下午2時30分進行一審宣判。然而在宣判前夕，威京集團主席沈慶京於臉書發布長文，憤怒指控《鏡週刊》與檢方再度聯手「故技重施」。沈慶京指出，媒體已提前「預告」被告將被重判，甚至點名他的刑期為8年，此舉宛如早已拿到判決書，意在威脅法院必須按媒體意旨重判。

質疑媒體配合奪權 將標售案抹黑成掏空

沈慶京在文中指出，每逢案情關鍵時刻「鏡檢」便會出手，這次針對的是鼎越公司標購京華城土地的「案外案」。他質疑檢方洩露偵查秘密，讓媒體將多年前舊案包裝成「掏空故事」進行攻訐。沈慶京更進一步點出，這波抹黑大動作可能是為了配合特定集團（如寶佳）來搶奪中工（中華工程）的經營權，利用偵查不公開封住他的口，讓他只能挨打無法還手。

控訴檢方威脅逼供 「不咬柯文哲就對集團下手」

針對偵辦過程，沈慶京再度重申遭遇司法不公，點名檢察官林俊言曾對他進行脅迫逼供，並威脅「若不咬柯文哲，將會對我的集團企業下手」。沈慶京強調自己並未屈服，但檢方隨後便將黑手伸向鼎越標購土地過程，發動連番搜索與傳訊，企圖製造另一件大案來誤導輿論與司法判斷。

沈慶京最後表示，京華城案進入法院審理後，隨著案情公開，大眾已發現檢方證據明顯不足，甚至存在非法取供、偽造筆錄等嚴重問題。對於鼎越案這樁案外案，他呼籲社會大眾「拭目以待」，看看檢方還能變出什麼把戲，並重申絕不向惡意抹黑低頭。

目前包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4名被告，均已被法官命宣判時到庭，若未到案可逕行拘提。