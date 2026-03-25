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國家兩廳院「燈具更新」疑遭圍標　承辦人與業者遭約談

▲▼ 國家兩廳院照明標案，東濂和光負責人游承濂。（圖／記者劉昌松攝）

▲國家兩廳院照明燈具更新標案廠商游承濂因涉嫌圍標遭搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國家兩廳院在2023年、2024年辦理的照明燈具汰換標案，總金額超過1700萬元，遭檢舉疑有特定廠商圍標弊端，台北地檢署24日指揮調查局進入兩廳院搜索，帶回競標業者與2名承辦公務員漏夜偵訊，全案朝違反《政府採購法》方向偵辦，同時了解標案設計是否有量身訂做的圖利嫌疑。

國家兩廳院位於台北市中正紀念堂內，設有四座室內表演空間，每年超過65萬人次進場，被視為台灣最具指標性的藝文場館，兩廳院與台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心都隸屬於國家表演藝術中心，但三個場館由各自團隊負責營運執行。

兩廳院在2023年公告招標「國家戲劇院外區LED節能燈具汰換更新案」，2024年公告「國家戲劇院內區側燈節能燈具更新案」，由東濂和光有限公司分別以1146萬餘元、646萬餘元得標，檢調接獲檢舉，兩次標案疑似設有特殊規格排除其他業者，並有特定廠商參與圍標等弊端。

北檢檢察官林易萱24日指揮調查局北機站兵分多路，前往兩廳院及廠商搜索取得標案文件等證據，並帶承辦回標案的賴姓、李姓公務員與東濂和光負責人游承濂與競標業者共6人到案，以釐清相關案情。

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