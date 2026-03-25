他怒高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰：窮遊嗎

▲網友抱怨某高中畢旅的晚餐「菜色寒酸」，引發網友論戰。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

有網友表示，新竹某高中日前舉辦畢業旅行，南下高雄旅遊並入住某飯店，然而飯店提供的晚餐卻相當寒酸，讓他非常傻眼，直呼「這個菜色真的很誇張」，貼文一出立刻引發網友激烈論戰。

原PO在臉書「新竹爆料公社」貼出晚餐的照片，只見桌上只有2至3盤的肉類、3盤熱炒菜、2盤炒飯、1盆白飯與1鍋湯，且每道菜的份量看起來都不多，讓他忍不住直呼「這個菜色真的很誇張，大飯店的晚餐，小孩吃完就去商城找吃的」。

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▲網友回應。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

貼文一出立刻引發網友激烈論戰，有人說，「這菜色真的很不OK」、「這些份量也太少了吧，高中生吃，應該3個人就可以吃完」、「窮遊嗎」、「先不說菜色，這個量根本不夠吧」。

也有人說，「你要不要先說這場畢旅花了多少錢」、「看校方給多少啊，能坐在餐桌上真的是飯店寬宏大量了，畢竟現在很多飯店都會拒絕接學校的單」、「羊毛出在羊身上啊，你不能要便宜又要吃得好吧」、「請先說繳了多少錢，大家再來幫你評評理」、「再抱怨以後就沒學校願意辦畢業旅行了，收太貴被罵，吃不好被罵，住太爛被罵，自理行程太多被罵」。