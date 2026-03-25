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川普宣布暫緩打伊朗前15分鐘　竟有交易員「押注159億」做空原油

▲原油，油價。（圖／路透）

▲川普宣布暫緩打伊朗前，竟有交易員押注159億做空原油。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普23日上午突然宣布，美國跟伊朗進行了富有成效的對話，決定暫緩打擊伊朗能源設施，消息一出立刻引起國際油價下跌。然而，在川普宣布消息前，突然有交易員押注逾5億美元（約新台幣159億元）做空原油，有分析師就說，「你不得不懷疑，究竟誰會在那個時間點進行如此激進的拋售期貨」。

根據《路透社》報導，美國東部時間23日上午6點49分至50分之間，約有6200筆、價值逾5億美元的布蘭特原油（BRENT）與西德克薩斯中質原油（WTI）的期貨合約進行交易，而在交易完成約15分鐘後，川普23日上午7點04分就在社群平台公布跟伊朗談判的消息，導致國際原油價格大跌。

報導指出，這些合約交易發生在短短的1分鐘內，且賣盤佔據了主導地位，但尚不清楚交易是由一家機構還是多家機構操縱的，這些精準的交易與近幾個月預測市場Polymarket上，在美國襲擊伊朗、委內瑞拉前發生大量高盈利押注的情況一模一樣，引發外界強烈質疑是否存在「內線交易」。

一名美國投資公司的分析師表示，儘管很難證明因果關係，但你不得不懷疑，在川普發布聲明的前15分鐘，究竟是誰會如此積極的拋售期貨。不過，白宮發言人德賽（Kush Desai）表示說，「總統及政府官員唯一關注的是，如何為人民謀取最大利益，白宮絕不允許官員利用內線消息牟利，但在缺乏證據的情況下就暗示官員從事類似活動，是非常不負責任的舉動」。

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