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2026桃園彩色海芋季3/27浪漫登場　14個品種6萬5千株彩芋爭艷

▲2026桃園彩色海芋季

▲2026桃園彩色海芋季活動以「園夢奇芋記」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園彩色海芋季」活動，24日於市府宣布於3月27日至4月12日登場。副市長蘇俊賓表示，桃園彩色海芋季今年邁入第10年，展出規模創歷年新高，一共展出14個品種的彩色海芋，栽植數量也由去年的5萬株提升至6萬5千株，並與樂天桃猿合作，規劃多項亮點彩蛋，邀請市民把握花期前往大園賞花踏青。

蘇俊賓表示，溪海休閒農業區為桃園重要花卉及農遊基地，近年逐步由傳統農業生產轉型，導入灌溉優化與微氣候監測等技術，搖身一變成為智慧農業科技展示功能的重要場域。同時，市府推動農廢資源再利用，亦於園區中以景觀形式呈現，讓民眾在賞花之餘，也能獲得環境教育與農業知識。

▲2026桃園彩色海芋季

▲2026桃園彩色海芋季活動以「園夢奇芋記」為主題。（圖／市府提供）

桃園各休閒農業區不僅具備景觀功能，更是重要的產業與生態資源，全市468公頃花卉基地每年創造近10億元產值，並兼具調節都市氣候的效益。市府將持續與在地夥伴合作，提升農業附加價值，打造兼具美學與永續發展的城市環境。

農業局表示，大園溪海地區為桃園重要花卉產地，自2017年起以彩色海芋為主題推動花卉觀光產業，今年活動以「園夢奇芋記」為主題，於3月27日至4月12日登場。除彩色海芋外，現場亦搭配小蒼蘭、百合及各式草花，總計超過20萬株花卉，並設置約6,000平方公尺、12萬株波斯菊花海，展現豐富多元的景觀層次。

農業局指出，今年海芋季也首次採用「雙IP」設計，將市府吉祥物「丫桃」、「園哥」與樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」、「大聖」共同呈現在活動視覺與園區裝置中，提升活動辨識度與互動趣味。此外，活動亦呼應農業永續與環保理念，將今年桃園燈會農業燈藝作品「馬力食足」及去（114）年仙草嘉年華裝置藝術重新整修後移置溪海會場，不僅提升裝置物使用經濟效益，也讓展場更加精彩繽紛。

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