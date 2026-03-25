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北市老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」　法官判決出爐

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女藝人兼特助遭老闆性侵，法官判老闆4年10個月有期徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

台北市一名男子阿龍（化名）是某娛樂公司負責人，怎料他竟藉著參加宣傳活動的機會，在某莊園的民宿內性侵藝人兼特助的女子小樂（化名）。士林地院審理後，依照強制性交罪，判阿龍4年10個月有期徒刑。

色老闆動粗　藝人慘遭性侵

根據判決書內容，阿龍是某娛樂公司的負責人，而小樂2023年7月至2024年3月間，在該間公司擔任簽約藝人兼私人特助。2023年11月某天晚間，阿龍與小樂、其他同事前往某莊園宣傳，突然收到其他女同事的求救，得知該名女同事被安排與阿龍同住，於是便在停車場詢問阿龍事情的來龍去脈。

怎料在了解情況的過程中，阿龍突然對小樂上下其手，接著又藉故將人帶至莊園的民宿區，不顧小樂哭喊「為什麼要這樣」、「為什麼在這」、「為什麼」、「不要」等話語，動粗後性侵逞慾。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女藝人兼特助遭老闆性侵，法官判老闆4年10個月有期徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

辯稱是情侶　員工指證遭打臉

對此，阿龍則辯稱，確實有跟小樂發生關係，但並無任何強制性交的犯行。當時他與小樂是情侶，發生關係的時候並未違反小樂的意願，且有多名友人可以作證，小樂當天表現得相當開心，不但與他同房，隔天還能正常出遊、互動，顯然不是遭到強暴。

此外，還有一名員工作證稱，阿龍與小樂事情侶關係，案發以後2人還在燒肉店碰面，且舉止十分親密，小樂也並未表現異常。不過對於2人是從何時開始互動親密，則沒有太多了解。

教唆串證曝光　法官判決出爐

不過由於該名員工記不清2人是從何時開始建立關係，卻又能回憶起多年前某一天見到2人互動親密的情況，明顯與常理有違。後續法官經過調查，才在手機當中發現，阿龍在案件審理前，曾叮囑員工應證稱2人是情侶關係、以及並無濫用職權強迫小樂就範，案發後小樂也沒有任何異常等說法。

由於小樂案發後作證時屢屢出現哽咽、哭泣、強裝鎮定等情緒反應，且陳述前後一致，加上手機當中曾有質問「那天你打我巴掌」、「你掐我」、「x在我xx裡面」、「xx那次你x進來」等話語，士林地院法官審理後並不採信阿龍的說法，最終依照強制性交罪，判處4年10個月有期徒刑。

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