▲桃園「2026東南亞影食力」啟動，AI短影音打造文青商圈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園火車站後站是移工聚集的地方，東南亞店家林立，形成多元文化特色商圈。桃園車站商圈協會與開南大學「USR 數位與共融」計畫合作，24日在「2026 東南亞影食力：桃園味，映像情」共識會議暨春酒活動，宣布透過開南大學「新媒體概論」課程與系列工作坊，由學生運用 AI 剪輯與手機攝影，為商圈店家打造具備文青質感的短影音。

▲透過開南大學「新媒體概論」課程與系列工作坊，運用AI短影音打造文青商圈。（圖／記者楊淑媛攝）

產學媒合：開南大學 USR 轉化數位動能為在地影響力

開南大學趙哲聖老師指出，桃園後站是全台多元文化最密集的場域之一，透過「新媒體概論」課程與系列工作坊，將帶領學生運用 AI 剪輯與手機攝影，為商圈店家如「亞當貴」、「詠順小吃」、「佶洋東南亞百貨」及「青宣越式洗頭」等，打造具備文青質感的短影音。

經發局局長張誠強調：「桃園車站的跨國界文化是桃園的寶藏，透過影音技術能將職人精神轉化為實質流量。」婦幼局局長杜慈蓉則肯定計畫賦予新住民女性及青年社群話語權，是社會參與的優質範例。

▲臺灣中小企銀桃園分行襄理羅璿靖（中）宣導「反詐騙」。（圖／記者楊淑媛攝）

商圈凝聚：見證台味與南洋的跨界交會

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，今日活動選在台式指標餐廳「漁你有緣」舉辦，象徵台式熱情與南洋風味的深度交流，該計畫已成功媒合多家商圈店家、在地里長與開南大學師生，預計 4 月份正式展開專業工作坊，由趙哲聖老師親自指導「敘事力」與「社群力」，帶領學員挖掘後站巷弄間最真實的「映像情」。

五月盛事：大林路「熊嗨星」影食盛典派對

該計畫將於 5 月初展開深度導覽，帶領民眾親身體驗導覽與美食。重頭戲「東南亞影食盛典派對」將於 5 月 23 日在大林路 91 號「熊嗨星」前廣場盛大登場。屆時將首映多部具備電影質感的短影片，邀請市民朋友一起「看得到影、吃得到味」，感受桃園車站翻轉後的多元魅力。

共識會議活動中，臺灣中小企銀桃園分行襄理羅璿靖並到場宣導「反詐騙三步驟」，呼籲店家和新住民姊妹們一起打詐，建立安定社會。包括：桃園市商圈產業聯合會總會創會長王根深、現任理事長張永隆、市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、張碩芳、于北辰、黃婉如、副議長李曉鐘助理李凱倫、市府經發局局長張誠、婦幼局局長杜慈容、內政部移民署桃園市服務站主任黃英貴等人士出席。