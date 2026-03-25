1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁：整晚超過500次

▲張先生1年發生3起車禍以為「中邪」了。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

大陸1名40多歲的企業經營者張先生（化姓），過去1年內接連發生3起交通事故，原因離奇、情節相似，讓他一度懷疑自己「運氣太差」，甚至是「中邪」。然而，經醫院檢查後發現，真正的元兇竟是長期被忽視的睡眠疾病「重度阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合症」（OSAHS）。

根據《寧波晚報》報導，張先生平時工作表現穩健，但過去1年駕車時卻頻頻發生事故。第1次車禍中，他在正常行駛過程中未察覺前方狀況，直接撞上前車，所幸無人傷亡。考量車輛老舊，他隨後更換新車。不料數月後，幾乎相同情況再次上演，新車嚴重毀損，接近報廢。

接連2次事故已讓他對駕駛產生恐懼，家人也憂心忡忡。然而不久後，第3次意外仍然發生，車輛撞上道路隔離欄。自此之後，張先生不得不聘請司機代駕，即便日常工作大受影響，也不敢再自行開車。直到某次與朋友聚餐，張先生談及「倒楣經歷」時，提到自己近來經常感到疲倦、白天嗜睡；對方警覺可能是健康問題，建議他就醫檢查。

醫師姜靜波接診後，透過詳細問診發現，張先生除了白天嗜睡外，還有晨起口乾、頭痛、夜間偶爾憋醒等症狀，儘管打呼聲音並不明顯，仍建議進行睡眠監測。結果顯示，他每小時呼吸暫停與低通氣次數高達76次，整晚超過500次，最長1次呼吸暫停達103秒，並伴隨嚴重夜間缺氧，最終確診為重度OSAHS。

醫師指出，患者夜間反覆呼吸暫停，會導致睡眠片段化，使大腦無法獲得充分休息，進而出現白天嗜睡、反應遲鈍等情況，這正是張先生多次車禍的根本原因。臨床研究指出，約九成打鼾者可能伴隨呼吸暫停現象，長期下來不僅影響生活品質，還可能引發心腦血管疾病、糖尿病、腎功能不全等多種併發症，嚴重時甚至危及生命。

醫師進一步說明，該疾病並非肥胖者專利。像張先生這類體型偏瘦、下顎後縮者，同樣可能因上呼吸道結構狹窄，在睡眠時出現氣道塌陷，導致呼吸中止。因此，「鼾聲不大」並不代表病情輕微。目前針對此類患者，常見治療方式為夜間配戴無創呼吸器，透過持續氣流維持氣道暢通，改善睡眠品質與血氧狀態。張先生在接受治療後，症狀已有明顯改善。

醫師提醒，民眾若長期出現打鼾、白天嗜睡、晨起頭痛或夜間呼吸暫停等情況，應提高警覺。可透過智慧穿戴裝置監測睡眠、由家人觀察錄影，或利用STOP－BANG量表進行初步評估。若符合三3以上高風險指標，建議儘早就醫檢查。

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