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愛面子不怕荷包君哭泣！享鴨把烤鴨龍蝦七星斑都安排素西

▲▼享鴨,王品,龍蝦,烤鴨,首圖。（圖／王品提供）

▲享鴨推出「龍選之人請入座」優惠活動，就算不是龍選之人，也能用套餐享優惠加價購，難怪男友最後還是能把那句「不用啦，我請」講得那麼有底氣。（圖／擷取自泰格與雪兒影片，下同）

消費中心／綜合報導

有一種想朝霸總系邁進的男友，日常最會講的三個字是「沒關係」。機車發不動「我來叫車」；朋友欠錢沒還「是小錢」；連不小心摔碎女友高價粉餅，還是霸總風來一句：「我明天請你吃飯。」問題是，女友是要跟幾個姊妹去享鴨，這種局一開，不是一頓飯的問題，是面子保衛戰。偏偏他還硬撐一句：「我連你姊妹一起請啊。」

本來以為這種愛面子請客，結局不是男友心在淌血，就是大家吃得很有壓力，沒想到一進享鴨，氣氛就被整桌菜色炒到最高點。享鴨主打「烤鴨不簡單，享吃很簡單」，一頓講究的烤鴨大餐已經不是八人十人大場面才能享用，朋友聚會、情侶吃飯、姐妹局都能輕鬆開吃。這次搭上期間限定的「鴨霸雙龍宴」，不只保住男友面子，整桌排場都直接拉滿。

那隻烤得酥脆的琥珀色烤鴨一上來就很有存在感，師傅下刀俐落的片鴨秀，油亮鴨皮看了就讓人忍不住流口水。入口那一下，鴨皮薄脆、鴨肉卻還保有嫩度和肉汁，捲進餅皮後再配上甜麵醬、蔥段，鹹香中帶點甜，香氣一層一層往上堆，完全是那種會讓人嘴上說「先聊天」，手卻很誠實繼續包下一捲的程度。香酥鴨架料理越吃越香、越啃越涮嘴，真的很適合一群人邊鬧邊分食。

▲▼享鴨,王品,龍蝦,烤鴨,換圖。（圖／王品提供）

來來來，享鴨不只烤鴨強，每道菜色都可以自己開局當主角。烈焰秘醬爆龍蝦，光點火秀就先讓全桌驚嘆，火焰竄上的瞬間超有視覺記憶點，龍蝦肉咬下去彈牙紮實，鮮味縈繞在整個口腔，越嚼越過癮的海味讓人欲罷不能。另一道橙香金絲炸龍蝦外層炸得金黃酥香，裡頭龍蝦肉依舊Q彈鮮甜，還多了淡淡橙香收尾，讓整體吃起來不會厚重，很有層次。盤龍鮮蔬七星斑肉質細嫩鮮甜，沒有多餘腥味，剛好把前面烤鴨和龍蝦的濃郁感平衡得很剛好，一桌吃下來真的會有種「他今天請客請得很可以」的感覺。

訂位傳送門►https://reurl.cc/18Z3lX

▲▼享鴨,王品,龍蝦,烤鴨。（圖／王品提供）

最關鍵的是，這一餐看起來很貴、吃起來很爽，實際上有特殊優惠可以拯救男友的荷包君。享鴨推出「龍選之人請入座」，4月19日之前，只要名字有龍、蓉、儂或同音字，或是龍年出生，平日內用消費套餐，就可以直接款待龍蝦或七星斑料理一道；就算不是龍選之人，也能用套餐享優惠加價購，龍蝦料理899元、盤龍鮮蔬七星斑699元，難怪男友最後還是能把那句「不用啦，我請」講得那麼有底氣。請客就是要場面，享鴨這桌，把好吃、排場和優惠一次補齊。

▲▼享鴨,王品,龍蝦,烤鴨。（圖／王品提供）

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