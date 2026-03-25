「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三　網驚：40歲真的沒辦法

▲原PO跟男友2天要激戰6次。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶間的親密需求若不一致，可能會成為感情隱憂。近日有女網友發文透露，自己與男友皆有運動習慣，但她要求2天激戰6次，40歲的男友卻覺得很累。她對此感到疑惑，甚至懷疑對方是否有小三。貼文曝光後，引起討論。

2天求歡6次遭拒！她疑男友在外偷吃

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這名女網友在Dcard上，以「跟男友2天要6次真的很過分嗎？」為標題發文。原PO表示自己30歲，男友40歲，兩人平時皆有重訓，體能不錯，而且相當注重保養。男友也曾稱讚她的外在條件達PR值95，所以她應該是對方的理想型才是。

原PO指出，她曾看新聞稱30多歲一週十幾次算正常範圍，因此目前兩人頻率約維持在一天2、3次，兩天5、6次。然而，男友近期卻喊累、吃不消，讓她不禁納悶，以兩人良好的體能，這樣的要求真的太誇張？真的是男友累了嗎？還是有小三？文末她也認真發問，想了解其他人激戰的頻率。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「2天6次對20歲的男生來說都很累了，何況40歲」、「40歲真的沒辦法這樣欸兄弟，會壞掉」、「不會很過分，是太過分」、「我覺得體力只是其中一個，重點是太頻繁跟同樣對象很膩吧」、「都已經脫皮了你還懷疑有小三」。原PO後來也回應，她會再調整自己的心態和需求，頻率方面，目前也和男友取得共識。