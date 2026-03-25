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全台首座世界級斜張橋「淡江大橋」健行4/25登場　3/30在地居民搶先報名

▲▼ 淡江大橋,健行活動,新北交通,淡水八里,世界地標。（圖／新北市政府提供）

▲「淡江大橋」即將完工，新北市府特別於通車前辦理健走盛會「好朋友來瞧橋—新北市淡江大橋健行活動」。（圖／新北市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

連接淡水與八里的重要交通動脈「淡江大橋」即將完工，這座由國際知名大師設計、眾所矚目的世界級地標，在正式通車前夕特別揭開神秘面紗。新北市政府特別規劃健行活動，讓民眾搶先踏上這座鋼鐵藝術、實際參與在地建設里程碑，更透過運動健行的方式，帶領全台民眾近距離俯瞰海天一色的絕美景緻，感受新北城市發展的新願景。

當清晨的陽光灑落在淡水河面，波光粼粼的景象預示著一場充滿期待的旅程。參與民眾將懷揣著雀躍與好奇的心情，步上這座期待已久的橋梁。對於許多在地居民而言，這不僅是縮短回家的路，更是看著家鄉蛻變的集體記憶。對於外地旅客來說，則是擁有一個難得視角的機會，從淡江大橋中心點向外眺望，感受海風拂面與壯麗工程帶來的視覺震撼。

淡江大橋為北台灣指標性交通工程，主橋長度達920公尺、整體路網全長6,019公尺，正式啟用後將串聯八里與淡水兩地，大幅節省約25分鐘車程，進而有效紓解區域交通壓力。在淡江大橋完工通車前夕，為讓市民搶先飽覽這座國際大師操刀的世界級地標，新北市府特別於通車前辦理健走盛會「好朋友來瞧橋—新北市淡江大橋健行活動」。

4月25日當日上午7時起開放網路報名成功的民眾現場報到，8時30分由漁人碼頭廣場的精彩表演揭開序幕，並於9時30分正式鳴槍起步。健行路線全長約2.5公里，民眾將由漁人碼頭出發登上主橋，在折返點處可以360度環景視野俯瞰淡水河口與八里海岸線，近距離感受水天一色的壯麗風光，共同參與新北建設的重要時刻。

健走過程中，大眾可以在橋面上自在漫步，感受鋼索線條與天空交織出的幾何美感。在每一步的推進中，參與者都能體會到人與建築、景觀的和諧共鳴，彷彿與這座城市共同邁向新的篇章。

活動報名分為兩階段線上報名（https://ctrun.tw/TK0425），第一階段於115年3月30日上午10時優先開放「淡水」與「八里」地區居民報名，共計提供2,000個名額，讓在地鄰里搶先共享這份歷史榮耀。第二階段則於115年4月2日上午10時開放全國一般大眾報名，提供3,000個名額。

報名成功且於活動當日完成走訪者，除可獲贈刻印大橋美景的精緻紀念幣禮盒、融入大橋與輕軌意象的文青風帆布袋，以及與「看見・齊柏林基金會」合作授權的限量明信片外，還能獲得在地企業淡水一信提供的專屬設計杯墊，並具備參加抽獎活動的資格，有機會把豐富好禮帶回家。

▲▼ 淡江大橋,健行活動,新北交通,淡水八里,世界地標。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 淡江大橋,健行活動,新北交通,淡水八里,世界地標。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 淡江大橋,健行活動,新北交通,淡水八里,世界地標。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 淡江大橋,健行活動,新北交通,淡水八里,世界地標。（圖／新北市政府提供）

民政局長林耀長表示，活動當天除了健行主軸外，在漁人碼頭廣場更安排了多元的市集攤位與樂團接力演出，健走沿途也貼心設置補給站，提供在地特色小吃、點心與創意拍照打卡點，讓參與民眾在健行之餘，不僅能欣賞河海交織的自然生態，也能留下珍貴的影像回憶。

由於預期參與人潮眾多，主辦單位建議民眾多加利用淡海輕軌至淡水漁人碼頭站或搭乘公車等大眾運輸工具前往會場，輕鬆享受週末的健康休閒時光。

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