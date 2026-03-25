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超商連續5天「買1送1」　咖啡限時1天「10元多1杯」

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家限時一天咖啡「加10元多一杯」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接週三小周末，超商紛紛推出優惠滿足民眾小確幸，全家便利商店限今（25）日推出Let’s Café「周三來喝咖啡日」，指定咖啡加10元多1杯。萊爾富連續5天「限時殺」，冰品、泡麵、飲料等多項商品祭出「買1送1」或多件優惠。

★全家

全家表示，3月25日上午10點起，會員可透過「隨買跨店取」購買指定咖啡，同品項「加10元即可多1杯」，包括：大單品咖啡、大特濃咖啡、大阿里山極選綜合咖啡，每位會員限購5組，兌換期限至4月30日止。

●APP隨買跨店取｜3月25日10點起

・大單品咖啡，同品項加10元多1杯。
原價：美式100元／杯、拿鐵110元／杯。

・大特濃咖啡，同品項加10元多1杯。
原價：美式55元／杯、拿鐵65元／杯。

・大阿里山極選綜合咖啡，同品項加10元多1杯。
原價：美式80元／杯、拿鐵90元／杯。

（每位會員限購5組，兌換期限至4月30日。）

▼全家推出Let’s Café「來喝咖啡日」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富則於3月25日至3月29日推出「限時殺5日」，多款人氣商品祭出優惠，其中台畜炭烤豬肉串單件特價35元，杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒、農心爽口海鮮烏龍麵、農心安城湯麵、HiLife Original海洋深層水2000ml等商品，皆享「買1送1」，另有雙響泡日式雞白湯麵「第2件10元」、微醉系列「任選3件79折」。

●門市｜3月25日至3月29日「限時殺5日」

・台畜炭烤豬肉串，單件35元（原價49元）。

・杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒，買1送1（原價45元）。

・農心爽口海鮮烏龍麵，買1送1（原價49元）。

・HiLife Original海洋深層水2000ml，買1送1（原價49元）。

・農心安城湯麵，買1送1（原價49元）。

・雙響泡日式雞白湯麵，第2件10元（原價35元）。

・微醉系列（白色／白葡萄／葡萄／乳酸350ml），任選3件79折（原價49元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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